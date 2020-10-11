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NBA／戴維斯肘擊克勞德 格林喊不該禁賽
湖人隊昨天「關門」失敗，遭熱火隊將總冠軍賽戰線延長到第6戰，湖人球星戴維斯（Anthony Davis）第三節9分多鐘對熱火前鋒克勞德（Jae Crowder）的「肘擊」也引發討論，勇士隊球星格林（Draymond Green）4年前類似動作曾遭禁賽一場，不過戴維斯這次動作並沒出現哨音，格林也跳出來反對禁賽戴維斯。
格林2016年總冠軍賽和當時還在騎士隊的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）肢體接觸，格林在詹姆斯前倒地，「小皇帝」想跨過格林，格林除肩膀頂一下，起身後還有揮拳動作，最終遭判第5戰禁賽，勇士也輸掉第5戰。
格林當時揮拳並沒擊中詹姆斯，戴維斯則是真的擊中克勞德，若是依循前例，戴維斯未必能出賽台灣時間明天登場的第6戰，不過4年前「苦主」格林倒是有不同看法，他推文表示「為何要禁賽一個人然後改變賽季？這是拳重擊。」
類似的狀況，史密斯（J.R. Smith）2015年季後賽也曾對克勞德做過，因此復出缺席2場的代價，不過戴維斯已經躲過禁賽，聯盟今天告訴邁阿密當地媒體，已經重播過整場比賽的每個動作和角度，針對戴維斯不會有什麼動作。
4年前勇士總冠軍賽取得3：1絕對優勢，但第5戰格林缺陣下落敗，最終更被騎士連趕3戰逆轉奪冠，同年夏天杜蘭特（Kevin Durant）加入勇士，助隊打下2連霸；若是格林當時沒遭禁賽，之後發展也可能不同。
戴維斯是湖人重要戰力，若第6戰缺陣影響甚鉅，不過戴維斯雖沒遭禁賽，卻有右腳傷勢問題，成明天第6戰變數。
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