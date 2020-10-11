NBA／湖人黑曼巴球衣季後賽不敗 熱火克勞德：給我們動力

洛杉磯湖人昨天在NBA總冠軍賽第5戰的關門戰，穿上季後賽不敗的黑曼巴球衣出賽，球隊卻以108比111吞敗，邁阿密熱火前鋒克勞德坦言，正是黑曼巴球衣給了他們滿滿動力。

美國職籃NBA季後賽採7戰4勝制，湖人在總冠軍賽前4戰打完取得3比1聽牌優勢，昨天球隊披上已故湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）所設計的黑曼巴球衣應戰，這套球衣除在季後賽沒輸過，也盼拿下自布萊恩在2010年後，湖人所拿下的首座總冠軍，沒想到事與願違。

熱火前鋒克勞德（Jae Crowder）賽後坦言，他知道大家都在討論湖人的黑色球衣，也很清楚萬一熱火落敗，將替這套球衣增添更多傳奇色彩，「他們會大肆宣揚，穿上這件球衣後他們未曾輸過比賽，這就是我們的動力。」

熱火成功阻止湖人「關門」，主要得歸功出賽47分12秒、幾乎打滿全場的一哥巴特勒（Jimmy Butler），他繳出35分、12籃板與11助攻的「大三元」成績單，還外帶5次抄截、1個阻攻。

巴特勒坦言，他和隊友們在球場上使盡全力，「就像我之前說的，我們的選擇就是贏球，或是為了彼此而贏球。現在我們所處在的情況，就是我們還需要連續2場勝利，我們喜歡現在這樣的方式。」

熱火將戰線拖到第6戰，明天上午7時30分將和湖人再次交手，熱火中鋒雷納德（Meyers Leonard）表示，湖人是支強大的球隊，他們也證明了這一點，「我沒意識到他們贏球後的計畫是什麼，我們只是還不打算回家。」