NBA／總冠軍G6熱火次節任人宰割 半場36:64落後湖人

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況

比賽攻守數據

賽事文字直播

●第二節 湖人 64:36 熱火

進入次節比賽,熱火不僅攻勢失靈,防守更是漏百出,擋不住湖人攻勢,尤其是板凳球員朗多(Rajon Rondo)的殺出,被湖人拉開兩位數差距,簡直任人宰割,情勢大為不利,結束這半節湖人51:34取得大幅領先。半場湖人戴維斯15分、朗多13分、詹姆斯11分。

●第一節 湖人 28:20 熱火

總冠軍賽第六戰,湖人變陣得分後衛卡盧索(Alex Caruso)取代中鋒哈沃德(Dwight Howard)先發,以無中鋒先發陣容迎戰熱火,戴維斯(Anthony Davis)率先開張帶領湖人領先,雖一度被熱火追成13平,但湖人藉由詹姆斯(LeBron James)一記失去重心的投籃命中帶動氣勢,並與戴維斯聯手,以28:20在首節取得領先。湖人詹姆斯攻下9分、戴維斯得8分,熱火則以羅賓森(Duncan Robinson)6分最高。

DON'T MISS NBA FINALS GAME 6 ON ABC RIGHT NOW! 🍿📺



LeBron with the quick handle and SMOOTH finish! 😮#NBAFinals presented by YouTube TV pic.twitter.com/s9toJoFvDB