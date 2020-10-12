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NBA／總冠軍G6熱火次節任人宰割 半場36:64落後湖人
賽事文字直播
各節賽況
●第二節 湖人 64:36 熱火
進入次節比賽，熱火不僅攻勢失靈，防守更是漏百出，擋不住湖人攻勢，尤其是板凳球員朗多（Rajon Rondo）的殺出，被湖人拉開兩位數差距，簡直任人宰割，情勢大為不利，結束這半節湖人51:34取得大幅領先。半場湖人戴維斯15分、朗多13分、詹姆斯11分。
●第一節 湖人 28:20 熱火
總冠軍賽第六戰，湖人變陣得分後衛卡盧索（Alex Caruso）取代中鋒哈沃德(Dwight Howard)先發，以無中鋒先發陣容迎戰熱火，戴維斯(Anthony Davis)率先開張帶領湖人領先，雖一度被熱火追成13平，但湖人藉由詹姆斯(LeBron James)一記失去重心的投籃命中帶動氣勢，並與戴維斯聯手，以28:20在首節取得領先。湖人詹姆斯攻下9分、戴維斯得8分，熱火則以羅賓森（Duncan Robinson）6分最高。
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