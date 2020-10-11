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NBA／湖人總冠軍賽再拼關門 第6戰封王機率67.3%

中央社 / 台北11日電
詹姆斯(右)對抗熱火。 法新社
詹姆斯(右)對抗熱火。 法新社

握有聽牌優勢的NBA洛杉磯湖人隊，昨天在總冠軍賽第5戰關門失利，明天上午7時30分將與邁阿密熱火進行第6戰，依照歷史紀錄來看，湖人在明天封王的機率上看67.3%。

NBA美國職籃季後賽採取7戰4勝制，而今年總冠軍賽前4戰打完，湖人握有3比1絕對優勢，若以整個季後賽的系列來看，史上共有259個系列賽打成3比1，其中有155次在第5戰順利關門，領先球隊在第5戰的勝率為59.8%。

湖人雖未能在昨天提前封王，但歷史紀錄依舊看好。過去未能在第5戰關門的104個系列賽中，有70次是在第6戰劃下句點，意味湖人明天封王的機率將高達67.3%，勝率甚至還高於第5戰。

而NBA史上僅有34個系列賽，能從1比3落後打到第7戰決勝負，不過這當中有21次，原來領先的一方最後仍成功拿下系列賽，勝率有61.8%。

但值得一提的是，今年西部第4種子丹佛金塊，就在季後賽首輪與第2輪，兩度在1比3落後下演出大逆轉，先後淘汰猶他爵士與洛杉磯快艇闖進西部決賽，而西部決賽他們再次以1比3落後湖人，這回他們沒有持續演出驚奇，以1比4遭湖人淘汰出局。

根據美聯社紀錄，若不含今年在內，NBA總冠軍賽史上3比1領先的系列賽共有35次，其中34次領先球隊都成功封王，唯一例外是2016年由詹姆斯（LeBron James）所領軍的騎士，當年他們在1比3落後下逆轉扳倒金州勇士，奪下騎士隊史46年來的首冠。

湖人 NBA 騎士

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