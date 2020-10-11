NBA／總冠軍賽G5裁判報告 兩次漏判對湖人不利

美國職籃NBA今天公布總冠軍賽第5戰裁判報告，針對比賽最後2分鐘內的吹判進行檢討，其中有2次漏判都對洛杉磯湖人不利，但有趣的是，湖人賽後抱怨裁判時並未提到這兩個判決。

湖人隊總教練佛蓋爾（Frank Vogel）於昨天賽後，針對邁阿密熱火王牌巴特勒（Jimmy Butler）在比賽結束前得到的4次罰球不以為然，「我覺得那兩次吹判是糟糕的判決。」

就連湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）也認同總教練的看法，他認為有些奇怪的吹判，似乎幫了熱火一把，「有些判決站在熱火這邊，也幫了巴特勒站上罰球線。」

而聯盟今天所公布的裁判報告，當中有兩次漏判的確都對湖人不利，但完全不是佛蓋爾和老詹認定的「誤判」。

第一次漏判是第4節最後1分01秒，老詹切入後被巴特勒手臂撞到頭部，不過裁判並未響哨，老詹出手沒進後自己抓到進攻籃板補進，讓湖人取得1分超前。

另一個漏判則是比賽結束前最後28秒，當時熱火前鋒伊古達拉（Andre Iguodala）在禁區沒有積極防守進攻球員，裁判理應響哨給予防守3秒，不過那個進攻回合湖人射手凱普威爾（Kentavious Caldwell-Pope）出手沒進，抓到籃板的大前鋒戴維斯（Anthony Davis）投進再次幫助湖人超前。