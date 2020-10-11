NBA／德拉基奇第6戰復出不樂觀 巴特勒繼續戰鬥
美國職籃NBA總冠軍賽第6戰，將於台灣時間明天上午7時30分登場，邁阿密熱火上一戰成功阻止洛杉磯湖人關門，並將戰局追至2比3，一哥巴特勒表示：「我們會繼續戰鬥。」
熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）上一戰攻下35分、12籃板與11助攻，還包括兩度把握超前分的罰球，比賽後他強調，他們仍會繼續戰鬥。他也提到，「我祈禱、我希望德拉基奇回來，我知道他想和我們在一起，我們必須團結地待在戰壕等到他回來。」
熱火主控德拉基奇（Goran Dragic）在總冠軍賽首戰左腳足底筋膜斷裂，至今都沒有再登場，而根據球團公布的傷情報告，第6戰他出戰的可能性依舊不樂觀，反觀湖人明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），則是列為可能出賽。
戴維斯西區決賽面對金塊時，右腳就已受傷，昨天首節他與熱火前鋒伊古達拉（Andre Iguodala）爭搶籃板時，右腳傷勢加劇，不過他仍帶傷打完全場，並拿下28分、12籃板、3助攻、3抄截與3阻攻。
戴維斯強調，他會做好準備，且相信第6戰時一切都會沒事。而對湖人來說，戴維斯是球隊最重要的戰力之一。
生涯首度打進總冠軍賽的戴維斯，總冠軍賽場均可繳出26.2分、9.8籃板與2阻攻；他打得最差的一場比賽，則是系列賽第3戰，當時他繳出15分、5籃板，那一役球隊也以104比115輸給了熱火。
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