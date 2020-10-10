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NBA／沒球賽看的1年 球星卡在中國仍炒價漲百倍

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
球星卡一年暴漲百倍。 世界日報
球星卡一年暴漲百倍。 世界日報

央視復播NBA總決賽，中國網民反應兩極，其實近一年來，仍有不少中國球迷難忘情NBA，看不到轉播，就轉而蒐集球星卡，在國內外代理商推廣等因素下，NBA球星卡收藏市場被炒熱。收藏者指出，近一年來，特定的NBA球星卡價格已經漲了百倍。

第一財經報導，今年讀高三的NBA球迷顧嘉一年前以200元的價格買了一張美國NBA球星盧卡‧東契奇（Luka Doni）的銀折新秀卡，今年6月價格飆升到7000元，他把卡掛到網上拍賣，最終以1萬元成交。近來，這張卡片的價格再翻番到2萬元。一年時間，球星卡的價格竟然漲了百倍。

事實上不僅在中國，球星卡在全球市場的價格也節節攀高，一些重量級球星卡更是在國外市場拍出「天價」。例如公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的球星卡拍出181.2萬美元，創造籃球球星卡史上新的拍賣紀錄。美國媒體引據eBay統計，今年3至5月球星卡品類銷量比2019年最後一個季度高出92%，籃球卡最受歡迎，銷量上漲130%。

球星卡為何熱起來？除了球迷寄情「在中國看不到的NBA」，收藏者楊伊認為，另一個主要原因在於，新型冠狀病毒疫情期間，大量人群被迫居家隔離，手頭擁有資金的人選擇球星卡這種兼具體育和博彩元素的收藏品作為消遣，推高了球星卡市場的熱度。

報導指出，中國國內的球星卡收藏市場趨向活躍，原因有二，一是國外的發行商將目光轉向中國，例如三大國外發行商之一的帕尼尼去年開始試水中國市場；二是國內發行商的推廣，例如中體卡業體育文化產業有限公司和上海達咖文化發展有限公司是兩家球星卡的官方代理商。

近一年來球星卡的價格翻倍，也不乏可能的炒作行為。楊伊說，今年1月傳奇球星科比的去世帶動其球星卡銷量增長近六倍；4月喬丹卡價又經歷了一波猛漲。收藏者老羅分析，這次漲價可能是國內外的高端玩家通過低價收卡壟斷後拍賣，並不斷抬價，而這張卡實際上就在他自己手中。

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