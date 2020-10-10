NBA／抵制一年後仍復播 網酸央視：沒骨氣

美國職籃（NBA）賽事在中國遭禁播近一年後，央視昨晚突然宣布10日上午恢復播出。消息一出，有網民叫好「政治跟體育本就應分開」，也有人認為停播導火線、發表涉港言論的火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）至今未道歉，央視就復播，且復播的看來還是賽事的最後一場，實在「沒骨氣」。

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據自由亞洲電台報導，央視體育頻道發言人昨天表示，籃球運動在中國有著廣泛的群眾基礎和球迷，同時NBA也持續表達善意，特別是今年在支援中國抗擊新冠肺炎疫情「做出了積極努力」，因此在10日（周六）上午復播賽事。

NBA休士頓火箭隊的總經理莫雷去年10月在推特上發布了一張寫著「為自由而戰」和「與香港同在」英文標語的圖片，在中國引發喧然大波，中方要求莫雷道歉未獲具體回應，央視便禁官方轉播NBA，多家中國企業和機構相繼撤資，電商平台也下架了有關產品。

報導指，對於中方復播NBA的決定，美國信息與戰略研究所學者李恆青表示，停播這段時間，NBA與中方相關企業都少賺了很多錢，在美中關係走向脫鉤之際，「我想中國是想通過NBA『說事』，希望和美國保持溝通」。

報導稱，NBA總監席佛（Adam Silver）上月接受CNN訪問時談到NBA與中國的關係時表示，會持續推動雙方的合作，認為NBA是在向中國輸出美國價值觀。美國南卡大學商務教授謝田認為，不只NBA在中國的生意牽扯著太多利益，中國正受到各方圍剿，也想利用與NBA的商業合作「粉飾太平」。

中國民間對於復播看法則十分兩極，有人贊同「不希望體育還帶有政治色彩」、「難道全聯盟都要因為莫雷一個人跟著被制裁嗎？」；也有人覺得央視太快對NBA妥協，「莫雷還沒道歉就復播」、「為了錢賣國」、「連國家官方都沒骨氣，難怪別人會看不起你」。

另一方面，央視決定恢復轉播的比賽是NBA總冠軍戰第五戰，由於目前洛杉磯湖人隊已經三勝一負「聽牌」領先對手邁阿密熱火隊，若湖人隊拿下第五戰就將成為冠軍，因此有網民諷刺說：「看來應該是最後一場了，所以播最後一場的意思」、「馬上結束了，播了有什麼意義？」。