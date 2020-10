NBA／總冠軍賽格林關鍵3分失手 詹姆斯：我相信他

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況

洛杉磯湖人今天錯失關門機會,射手格林在比賽結束前最後7.1秒的關鍵超前3分球沒進,也導致球隊最後108比111落敗,不過詹姆斯賽後霸氣地表示:「我相信他。」

NBA美國職籃總冠軍賽今天上演第5戰,賽前取得3比1聽牌優勢的湖人,距總冠軍只剩最後一步,第4節決勝期湖人僅落後邁阿密熱火1分,不料先是格林(Danny Green)3分出手沒進,接下來抓到進攻籃板的莫里斯(Markieff Morris)又發生傳球失誤,導致錯失逆轉契機。

Everybody is talking about Danny Green!



Markeef gets the rebound & he doesn’t see a WIDE OPEN LEBRON???pic.twitter.com/otyjlSTSd6