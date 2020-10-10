NBA／總冠軍賽格林關鍵3分失手 詹姆斯：我相信他

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況

洛杉磯湖人今天錯失關門機會，射手格林在比賽結束前最後7.1秒的關鍵超前3分球沒進，也導致球隊最後108比111落敗，不過詹姆斯賽後霸氣地表示：「我相信他。」

NBA美國職籃總冠軍賽今天上演第5戰，賽前取得3比1聽牌優勢的湖人，距總冠軍只剩最後一步，第4節決勝期湖人僅落後邁阿密熱火1分，不料先是格林（Danny Green）3分出手沒進，接下來抓到進攻籃板的莫里斯（Markieff Morris）又發生傳球失誤，導致錯失逆轉契機。

Everybody is talking about Danny Green!



Markeef gets the rebound & he doesn’t see a WIDE OPEN LEBRON???pic.twitter.com/otyjlSTSd6 — Energy 8 (@papersxtips) October 10, 2020

湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）今天手感火燙，3分線外累計9投6中，攻下全場最高的40分、13籃板與7助攻，神人級演出卻無法幫助球隊拿下勝利。

賽後老詹被問到關鍵一擊的選擇時，他坦言當時吸引了2名防守者在罰球線附近，而他也找到了球隊外圍空檔的射手，只要隊友能夠投進這球，他們就能贏得總冠軍。

老詹說：「我相信他，我知道他希望能夠再投一次，我也希望那一球我能傳得更好一點，但你依舊必須接受這個結果。」

湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）被問到相同問題，他也說：「格林是我們球隊中最好的射手之一，他也擁有絕佳的投籃機會，可惜沒能投進，就只能接受。」

格林今天出賽24分鐘，全場拿下8分，另有1籃板、1助攻與1阻攻，他累積8投中3，不過3分球則是5投2中。