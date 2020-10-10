聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／首登總冠軍賽就兩度大三元 巴特勒成史上第一人
熱火王牌後衛巴特勒今天攻下35分、12籃板與11助攻，不但在NBA總冠軍賽追成2比3，也成功阻止湖人封王，他並成為首名第1次打總冠軍賽就2度寫下大三元的球員。
邁阿密熱火在今年總冠軍賽一路苦追，2次贏球都是靠著巴特勒（Jimmy Butler）燃燒小宇宙，飆出大三元，他在系列賽第3戰就曾締造40分、13助攻與11籃板的大三元表現。
處在淘汰邊緣的熱火，巴特勒再次成為拯救球隊的英雄，他全場19投11中，另外12次罰球全部命中，攻下全隊最高的35分，還有12籃板、11助攻與5次抄截，這其實是他生涯首度打進總冠軍賽。
根據數據專家庫貝可（Justin Kubatko）在推特上透露，巴特勒成為了史上第1個首次打NBA美國職籃總冠軍賽，就能2度寫下大三元的球員。
此外根據美國運動權威網站ESPN指出，巴特勒也是自1973-74球季以來，除「手套」培頓（Gary Payton）後，第2名在季後賽能夠繳出得分超過30分以上大三元，還帶5次抄截。
不同的是，當年效力西雅圖超音速隊（奧克拉荷馬隊雷霆隊前身）的培頓，是在2000年季後賽首輪第4戰面對猷他爵士，他繳出35分、11助攻、10籃板與6抄截，而巴特勒則是在強度最高的總冠軍賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言