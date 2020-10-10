NBA／首登總冠軍賽就兩度大三元 巴特勒成史上第一人

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況

熱火王牌後衛巴特勒今天攻下35分、12籃板與11助攻，不但在NBA總冠軍賽追成2比3，也成功阻止湖人封王，他並成為首名第1次打總冠軍賽就2度寫下大三元的球員。

邁阿密熱火在今年總冠軍賽一路苦追，2次贏球都是靠著巴特勒（Jimmy Butler）燃燒小宇宙，飆出大三元，他在系列賽第3戰就曾締造40分、13助攻與11籃板的大三元表現。

處在淘汰邊緣的熱火，巴特勒再次成為拯救球隊的英雄，他全場19投11中，另外12次罰球全部命中，攻下全隊最高的35分，還有12籃板、11助攻與5次抄截，這其實是他生涯首度打進總冠軍賽。

根據數據專家庫貝可（Justin Kubatko）在推特上透露，巴特勒成為了史上第1個首次打NBA美國職籃總冠軍賽，就能2度寫下大三元的球員。

此外根據美國運動權威網站ESPN指出，巴特勒也是自1973-74球季以來，除「手套」培頓（Gary Payton）後，第2名在季後賽能夠繳出得分超過30分以上大三元，還帶5次抄截。

不同的是，當年效力西雅圖超音速隊（奧克拉荷馬隊雷霆隊前身）的培頓，是在2000年季後賽首輪第4戰面對猷他爵士，他繳出35分、11助攻、10籃板與6抄截，而巴特勒則是在強度最高的總冠軍賽。