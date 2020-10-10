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鬼神般巴特勒對轟詹皇 兩大菜鳥助陣熱火續命

聯合新聞網 / 林文
湖人想在總冠軍賽第5戰帶著黑曼巴精神迎接金盃，但熱火主將巴特勒(右)拚盡全力打出35分12籃板11助攻5抄截1阻攻的大三元，硬是擋下詹姆斯(左)的封王計畫。 美聯社
湖人想在總冠軍賽第5戰帶著黑曼巴精神迎接金盃，但熱火主將巴特勒(右)拚盡全力打出35分12籃板11助攻5抄截1阻攻的大三元，硬是擋下詹姆斯(左)的封王計畫。 美聯社

總冠軍賽第五戰，一路不被看好的熱火依舊展現沒有退路的堅強韌性，全隊將士用命，從首節打完以25比24領先湖人起，一路拉鋸，保持些微領先，並膠著到讀秒階段，靠著士官長巴特勒(Jimmy Butler)超人般的帶領下，與詹姆斯(LeBron James)對轟毫不遜色，並成功擋下湖人最後一擊的逆轉三分球嘗試，在驚滔駭浪中，成功以111比108迎來關鍵一勝，將戰線扳成2比3落後，續命成功。

回顧整場球，戴維斯(Anthony Davis)第一節末段的意外扭傷腳踝為比賽埋下變數。 熱火趁著戴維斯不在場上牽制內線的防守，勇於往油漆區攻擊增加效率。至於在防守端也得以藉此擴大防守圈的去做到聯防，第二節最多幫助球隊取得11分領先。湖人值得慶幸的是戴維斯傷勢並不嚴重，加上全力詹模式殺紅眼的連續三分球展演，第二節兩人聯手幫助球隊維持氣勢。

加上全隊不斷嘗試將球賽節奏打快，有利於湖人熟悉的轉換快攻反擊，也幫助球隊第二節拉出一波追分的小高潮，半場結束60比56作收。

詹姆斯(中)在熱火球員的全力包夾之下，還能演出拉竿拋投進球，並取得AND1加罰！ 美聯社
詹姆斯(中)在熱火球員的全力包夾之下，還能演出拉竿拋投進球，並取得AND1加罰！ 美聯社

熱火外線復甦 成為致勝關鍵

到了下半場，熱火持續維持作戰策略，控制穩健、緩慢的節奏，做到球隊擅長的系統戰。巴特勒不斷觀察、指揮隊友跑位，與高位的遞手交叉掩護，希望創造出手機會。

球隊也授權外圍砲手羅賓森(Duncan Robinson)、赫洛(Tyler Herro)勇於出手，果決的攻擊本戰收到成效，羅賓森幾次精湛的跑位出手，顯現出他的信心的確和前面幾場比賽不同，最終更拿下系列賽以來單場最佳表現，13投7中的三分球，拿下26分，成為致勝奇兵。兩位總冠軍菜鳥以戰養戰的建立信心，對熱火在這個冠軍系列賽或是他們個人職業生涯的發展皆是珍貴的養分。

而湖人這邊雖然一直利用轉換快攻，想取得球賽主導權，靠著詹姆斯的穿針引線與進攻有所回應比分，卻始終無法追上並反超，呈現拉鋸戰膠著，三節打完熱火取得88比82領先。雙方你來我往的高強度對抗，絕無冷場的每一秒，在進入到決勝節剩6分多鐘左右，戰局出現轉折。

決勝期的頂級球星戰 熱血沸騰的讀秒階段

詹姆斯一次送給底線埋伏的凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)三分命中，終於幫助湖人在錯失第一節的領先後，整場首度取得比分上的反超前，總計拉出一波15比3的逆襲，情勢大好。

反觀熱火則是面臨湖人擴大的防守圈，高位不斷的遞手跑位，雖然苦無好的出手時機，但陣中王牌巴特勒關鍵時刻一肩扛起勝負重責，與詹姆斯正面對位，互別苗頭，球星對壘的大打英雄戰，鏖戰到最後一秒鐘，對球迷來說無疑是頂級視覺饗宴。

最後剩21秒的時候，在湖人凱威爾波普三分球落空後，被戴維斯在進攻時間到點前搶下進攻籃板兩分進帳，取得關鍵領先。暫停過後，巴特勒不等待最後一擊的佈署，旋即在中路突破製造戴維斯犯規，兩罰俱中，在剩餘16.8秒之際再度要回一分領先，形成致勝的氣勢關鍵。

最後一波熱火的應對策略就是緊縮防守，協防、包夾詹姆斯的切入，迫使詹姆斯往外傳球給到弧頂的格林(Danny Green)，只可惜大空檔三分球未能命中，最終也斷送逆轉封王機會。小將赫洛最後穩健的兩罰，幫助熱火鎖住勝利，總冠軍系列賽在一面倒的呼聲下，打破外界預測，以111比108，強勢續命成功。

熱火本場球用兵保守，僅用七人調度，主將燃燒生命的奮戰，前幾場輸球時苦無球隊第二人跳出來的情況，本場也有了羅賓森26分的奧援，加上一哥巴特勒暨第三戰之後再次完成驚人的大三元創舉，全場僅休息一分鐘的狀態下，狂砍35分12籃板11助攻5抄截。

湖人雙核心詹姆斯則是全力詹模式攻下40分13籃板7助攻、戴維斯28分12籃板3抄截3火鍋，基本上雙方球星互尬，甚至帶傷上陣，表現無話可說的精采。只可惜湖人提早在第五戰身披黑曼巴球衣，全隊背負季後賽全勝以及曼巴精神的強烈求勝意志，想幫助湖人風光在第五戰順利摘下桂冠的計畫未能達成。

湖人大前鋒戴維斯(中)在G5比賽中15投9進、罰球8罰全進，不但攻下28分，還有12籃板3助攻3抄截3阻攻，但還是無法幫助湖人贏球。 美聯社
湖人大前鋒戴維斯(中)在G5比賽中15投9進、罰球8罰全進，不但攻下28分，還有12籃板3助攻3抄截3阻攻，但還是無法幫助湖人贏球。 美聯社

季後賽鬼神巴特勒 值得高度尊敬

季後賽開啟鬼神模式的巴特勒可沒那麼容易投降。巴特勒在季後賽每一個層級的個人數據都一直提升。士官長以身作則的作為球隊典範。 即便他在過去時常給人難相處、難搞的印象，但他對勝利的執著與付出，在今年季後賽絕對值得高度的尊敬，也讓他獲得一片好評與支持。

特別是巴特勒在德拉基奇(Goran Dragic)缺陣後，負起主要進攻發動機的角色，每一球都能看見他沉穩的控場指揮，不執著於進攻，但是也總在危急時刻挺身而出。看他的單打就是很享受，沒有多餘的花俏動作，不停地透過腳步試探，選擇做到橫移、翻身跳投，或行突破取分或身體對抗的製造犯規。

巴特勒總冠軍賽五戰平均上陣42.6分鐘，繳出29分8.6籃板10.2助攻，投籃命中率超過55%的士官長巴特勒，還能在第六戰帶給球迷甚麼驚奇，全世界都將更加關注，期待著。

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