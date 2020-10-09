NBA／杜蘭特稱在籃網終老 巴克利盼他從乘客變掌舵

本賽季轉戰布魯克林籃網但卻因傷一場未打的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），儘管過去幾個賽季已經幫助金州勇士拿下兩座總冠軍，並兩度獲選為總冠軍賽MVP，不過這次加盟籃網也被認為是他另一次證明自己的機會，在近日接受訪問時他也透露，現階段已經把籃網當作個人球員生涯的最終站。

杜蘭特在去年總冠軍賽第五戰因為阿基里斯腱斷裂賽季提前報銷後，季後也決定與籃網簽下4年1.64億美元的新合約，前往布魯克林與厄文（Kyrie Irving）組成雙星連線，不過兩人皆因為傷勢問題，一個整季未出賽，另一人則是僅打了20場。

儘管籃網最終仍是在其他年輕球員領軍下挺進季後賽，但最終在首輪遭到暴龍橫掃，不過假使杜蘭特與厄文能在下賽季健康歸隊，籃網毫無疑問將會成為東區最不可被忽視的球隊之一，而今天杜蘭特在接受訪問時也透露，現階段自己確實已經把籃網視為個人生涯的最終站。

儘管杜蘭特的說法不排除是場面話的可能性，但擔任球評的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）認為，過去杜蘭特在勇士奪冠只能算是搭上順風車，而這一次在籃網將是他再一次證明自己的最好機會，「你必須是掌舵的那個人，而不是只當乘客，直到他為籃網奪下一座冠軍前，他就還只是乘客。」