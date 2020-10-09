NBA／獲湖迷支持不容易 詹姆斯：他們不在乎你過去資歷

洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）可望在明天帶領球隊拿下隊史第17座冠軍，也是他轉戰洛杉磯兩個賽季以來的首冠，不過他在今天透露，要贏得湖人球迷的心與支持真的不是一件容易的事情，尤其他們一點都不在乎你披上湖人戰袍前究竟已經取得多少成就。

詹姆斯在2018年轉戰湖人後，首個賽季因為自身傷勢與球隊陣容問題無緣季後賽，也中斷了個人在季後賽連續出賽的紀錄，不過本季在戴維斯（Anthony Davis）加盟又簽入幾名沙場老將後，湖人也重返總冠軍賽行列，並且距離冠軍戒僅差最後一勝。

不過詹姆斯在今天受訪時坦言，要贏得湖人球迷的心真的不是一件容易的事情，尤其在他之前的球隊領袖，是讓詹姆斯也信服的布萊恩（Kobe Bryant），「作為一名湖人，我學到的是，湖人忠實信仰者一點都不在乎你以前做過的事情，直到你成為湖人後，你必須再跟他們一起做一次相同的事情才行。」

儘管過去湖人也曾迎接像是歐尼爾（Shaquille O’Neal）這樣「空降」的自由球員，但能完全贏得湖迷支持的仍必須像是魔術強森（Magic Johnson）或是布萊恩這樣，將整個生涯都貢獻給湖人並帶領球隊贏得冠軍的球員，詹姆斯說：「你必須要以湖人球員的身份去做，他們就會尊敬你，這是我來到這邊後才知道的。」

不過談到這個賽季對於他的意義時，詹姆斯則強調並未思考太多，「我認為這段故事自然會被人們用他們的方式討論或是被寫下，我不會去想這對於我的生涯有什麼意義，對我來說更有意義的就是我在場上所做的事情。」