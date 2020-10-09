NBA／總冠軍賽收視率慘兮兮 屢創新低紀錄

根據紐約郵報報導，今年NBA美國職籃總冠軍賽前4戰的全美收視率屢創新低，從首役的741萬人觀看，到第3戰僅剩594萬人收看，前4戰總收視人口也寫下史上新低。

今年NBA總冠軍賽由西部龍頭洛杉磯湖人，迎戰東部第5種子的邁阿密熱火，這也是現年35歲的湖人超級球星詹姆斯（LeBron James），追逐生涯第4座總冠軍。

根據之前雅虎體育報導，今年NBA總冠軍系列賽首戰的全美收視人口僅741萬人收看，已是史上最低，不料第2戰持續下滑只剩660萬人收看，再改寫首役最低收視紀錄。

總冠軍賽第3戰熱火靠著一哥巴特勒（Jimmy Butler）開啟「無雙模式」，全場攻下40分、13助攻與11籃板，率隊115比104擊敗湖人扳回一城，無奈球迷仍不買帳，收視人口甚至跌至594萬人收看，也寫下自1984年總冠軍賽有收視率紀錄以來的新低。

不過隨著戰局逐漸白熱化，NBA總冠軍賽的收視率也跟著回溫，第4戰已拉抬至754萬人收看。

紐約郵報認為，目前MLB美國職棒大聯盟已進入季後賽階段，加上NFL美式足球也拉走一部分收視人口，而今年因為疫情因素，NBA季後賽全在奧蘭多迪士尼世界裡的「泡泡園區」中舉行，少了主、客場較勁的氛圍，都是收視率下滑的原因。