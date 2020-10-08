NBA／封王也不辦冠軍遊行 美媒建議湖人改線上慶祝會

洛杉磯湖人隊在昨天取得聽牌優勢後，最快在台灣時間周六就能奪下隊史第17座總冠軍，也是球隊近10年來首冠，不過在美國目前仍因為新冠肺炎疫情所苦的情況下，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）在近日也透露，如果球隊幸運奪得冠軍，最終也不會舉辦封王遊行。

湖人在昨天擊敗熱火搶下系列賽第三勝後，有望在後天拿下「後布萊恩（Kobe Bryant）時代」的首座冠軍，不過日前湖人老闆巴斯在接受訪問時就曾透露，在洛杉磯目前仍不打算解除大型聚會禁令的情況下，湖人可能就不會舉辦冠軍遊行，但球團也在構思要用哪一種安全的慶祝方式來做取代。

「如果我們很幸運獲得冠軍，湖人的球迷也可以放心，我們將會讓每個人都與球隊有所聯繫，並透過安全的慶祝方式來讓大家同樂，因為在疫情期間，我們必須確保所有人的安全。」巴斯在日前參與節目錄製時說：「我們仍希望好好慶祝，因為在本季這段艱困的時刻，球迷仍是給我們很多的歡樂，這讓所有人在面臨事情時不會因此感到沮喪。」

而美國媒體也對於湖人假使奪冠也不舉辦冠軍遊行一事提出建議，包括取消繞城但保留演講的方式，讓球迷能夠在線上聽到湖人成員們分享這一年來的心情，抑或是透過社群網站舉辦線上會議，讓球員能透過網路與球迷互動。