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姥姥盃籃賽／政大最認真球員 王振原轟7外線繳代表作

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
政大射手王振原（右）單場飆進7記三分球。圖／姥姥盃
政大射手王振原（右）單場飆進7記三分球。圖／姥姥盃

昨天姥姥盃籃球邀請賽首戰先進4記三分球，政治大學射手王振原今天第二戰外線手感再加溫，上半場就轟進5記三分彈，下半場再追加2球，全場貢獻7記三分球在內的29分，助隊以83：67擊退高雄師大，收下姥姥盃首勝。

不像泰半隊友來自HBL甲組強權，王振原出身乙組彰化高中，176公分的身高又不出色，前兩年UBA雖有報到名，但上場時間有限，上學年整季只出賽6場，但他心中的籃球熱火沒被澆熄，自主晨操、平常訓練前提早練投都是家常便飯，是教練陳子威口中「最認真」的球員。

「別人真的比較強，我不能和他們一樣的速度，是要進步更快。」地政系三年級的王振原笑說，高中教練蔡宗儒就是乙組出身且站上SBL舞台的例子，加上政大教練團之一的范耿祥也是小個子球員，有「前例可循」下讓他有目標繼續追尋自己夢想，儘管球隊進兩年陸續收進3位HBL MVP林勵、林彥廷和游艾喆，他仍維持自己的步調，「競爭還是很激烈，就是把自己準備好。」

他高中就是射手，曾有單場10顆三分球記錄，今年在田浩離隊，林勵和林彥廷在外集訓及球隊傷兵問題下獲得許多上場時間，自己也把握機會，「今年暑假吧，打了很多比賽，感覺有跟上隊友水平了，不會再怕怕的。」他笑說，籃球路的目標是「打到不能再打」，大學後也會想再挑戰自己能耐。

看到王振原破繭，陳子威直說欣慰，「一路看他苦過來，如果球隊沒變動，他可能連名都報不到，但他每天都在準備，乙組球員對籃球的熱情和態度，是甲組球員要去學習的。」他提到，今年球隊變動不少，王振原暑假幾場盃賽都有把握住機會，匯市新球季主要輪替成員之一。

不只王振原打出代表作，中鋒曾于豪今天也有得分、籃板「雙10」演出，讓政大109學年賽季看到更多可用之兵。

姥姥盃籃球邀請賽昨天起一連8天在高雄義守大學體育館舉行，義大校長陳振遠是政大校友，今天賽前也特別和「姥姥」劉錦池為比賽開球。

義守大學校長陳振遠（右）和「姥姥」劉錦池賽前一起開球。圖／姥姥盃提供
義守大學校長陳振遠（右）和「姥姥」劉錦池賽前一起開球。圖／姥姥盃提供

陳子威 HBL 范耿祥

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