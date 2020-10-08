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NBA／詹姆斯發簡訊激隊友 湯普森爆四年前就曾用過

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
騎士隊湯普森。 美聯社
騎士隊湯普森。 美聯社

洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（LeBron James）在昨天冠軍賽第四戰賽前的一封簡訊，提振了全隊的士氣，助湖人擊敗熱火取得3：1聽牌優勢，而過去曾與詹姆斯一同帶領騎士奪冠的湯普森（Tristan Thompson）在今天就透露，2016年總冠軍賽時詹姆斯也曾透過簡訊下達「必勝令」，不過口氣可不如這次來得溫和。

湖人在冠軍賽第三戰遭熱火拿下一勝後，昨天的第四戰也被認為將成為系列賽關鍵，而詹姆斯賽前也特別在球隊群組中上傳了「必須贏」的話語來鼓舞隊友，最終也產生成效，讓湖人搶先聽牌。

而與詹姆斯有不錯私交的騎士前鋒湯普森，在今天受訪時也談到這已是詹姆斯慣用的鼓舞隊友方式，尤其是在2016年總冠軍賽騎士以1：3落後勇士時，就曾用更強烈的言詞來激勵隊友，「他當時給我們發了訊息提到，『我知道我們現在是1： 3落後，但如果你們其中有人認為我們贏不了這個系列賽，就不要給我上飛機。』」

這一番話也激怒了湯普森與史密斯（JR Smith），並在群組中回應了詹姆斯，「當時我們被這段訊息激起怒火，我和其他人都回覆了，『該死，我們會去到那裡，我相信我們會贏。』之類的話。」

而騎士最終也在詹姆斯與厄文（Kyrie Irving）領軍下完成史無前例的大逆轉，成為聯盟史上首支在總冠軍賽1：3落後的情況下奪冠的球隊，而今年他們也將全力避免讓熱火成為史上第二支達成此紀錄的隊伍。

詹姆斯 湖人 騎士

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