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湖人陷區域聯防泥沼 一場醜陋的勝利

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
湖人在總冠軍賽第4戰以6分之差打敗熱火，但在熱火的區域聯防戰術下過程是相當辛苦，幾乎是一路被熱火緊咬，第四節中段還曾被熱火追平比數。 美聯社
湖人在總冠軍賽第4戰以6分之差打敗熱火，但在熱火的區域聯防戰術下過程是相當辛苦，幾乎是一路被熱火緊咬，第四節中段還曾被熱火追平比數。 美聯社

總冠軍賽G4湖人102：96力克熱火，湖人系列賽取得3勝1敗聽牌，詹姆斯生涯第四冠、戴維斯生涯首冠，近在咫尺。

季後賽實力、戰力、表現都明顯勝過熱火的湖人，為什麼在總冠軍賽面對傷了兩名先發主力的熱火，打得如此辛苦，比賽贏得「醜陋」，關鍵就在熱火出色防守和少年老成的出色投籃。

面對身材更高大、禁區更具優勢的湖人，熱火大多數時間都採取「區域聯防」，2-3、3-2混合站位，一可以堵死禁區，讓湖人詹姆斯更難突破，打開缺口，創造機會，二是擠滿低位壓縮空間，讓湖人耳人戴維斯在低位很難要球、接應，進一步瓦解戴維斯接球後的下球空間，有效限制戴維斯低位攻擊。

熱火加強了對詹姆斯(左)的防守和犯規力道，讓前兩戰只有2次失誤的他，竟然在後兩戰出現14次失誤，以僅僅多10次罰球來看是相當值得。 美聯社
熱火加強了對詹姆斯(左)的防守和犯規力道，讓前兩戰只有2次失誤的他，竟然在後兩戰出現14次失誤，以僅僅多10次罰球來看是相當值得。 美聯社

熱火這套防守公式就是拿下公鹿、打掉塞爾蒂克致勝秘笈。面對湖人，這套限制詹姆斯突破，低位壓縮戴維斯持球、接應空間的防守戰術更為高效，因為只要限制詹姆斯突破、創造隊友出手空間，再掐住戴維斯的活動、單打、低位空間，湖人戰力就會減半。

戴維斯在G3、G4幾乎被熱火區域聯防困死，得分效率下滑，熱火成功鞏固禁區，不再被湖人輾壓。戴維斯G1+G2十足得66分，G3+G4一共只得37分，表現兩極。

湖人前鋒戴維斯(右)在總冠軍賽前兩戰出手41次得到66分，但在三、四戰僅出手25次得到37分，可見他在熱火重點鎖定防守下已很難正常發揮。 美聯社
湖人前鋒戴維斯(右)在總冠軍賽前兩戰出手41次得到66分，但在三、四戰僅出手25次得到37分，可見他在熱火重點鎖定防守下已很難正常發揮。 美聯社

熱火成功鎖住戴維斯，詹姆斯只能單兵作戰，不斷突破單打或為隊友創造出手空間，詹姆斯只會打得更辛苦，一旦湖人外線射手和角色球員不能命中投籃，湖人就被完全瓦解。

熱火能威脅湖人，在傷停兩名先發主力情況下還能打出競爭力，小前鋒巴特勒全能表現和控球表現至為關鍵，但少年老成的兩名年輕新銳射手赫洛、羅賓森出色投籃，讓湖人防不勝防。

羅賓森G3+G4砍進30分，場均15分，三分球16投6中，赫洛G3+G4貢獻38分，場均19分，三分球14投5中，兩人為成為熱火進攻端重要戰術支撐，尤其是20歲菜鳥赫洛，總冠軍賽場均17.3分，他的亮麗表現和出色穩定投籃，一再射穿湖人防線。

熱火射手赫洛(右)在總冠軍賽出手並不是說很準，但他越投越敢投，每場比賽得分節節上升，對湖人造成的壓力也越來越大。 美聯社
熱火射手赫洛(右)在總冠軍賽出手並不是說很準，但他越投越敢投，每場比賽得分節節上升，對湖人造成的壓力也越來越大。 美聯社

熱火防守針對性成功限制戴維斯發揮，湖人「超級雙核」失去內線巨頭支撐，詹姆斯能得到的火力支援受限，湖人外線射手空檔球把握起起伏伏，總冠軍系列賽打得如此辛苦也就不難解理。

G4湖人就是贏在角色球員靈光一現發揮，凱威爾波普決勝期關鍵5分+朗多2分+戴維斯終場前40秒命中穩定軍三分球，幫助湖人把領先分數拉開到100：91，比賽最後三分鐘決勝詹姆斯在進攻端成了湖人場上觀眾。

除了「超級雙核」詹姆斯、戴維斯，湖人能用的武器和進攻選擇確實不多，創造力更有限，一旦超級雙核有一個受困或狀況不好，湖人的比賽也會變得非常艱難。

G4在比賽剩下3分半時湖人只領先2分，要不是後衛凱威爾波普(中)跳出來連得5分，這場比賽也有輸的可能。 美聯社
G4在比賽剩下3分半時湖人只領先2分，要不是後衛凱威爾波普(中)跳出來連得5分，這場比賽也有輸的可能。 美聯社

熱火總冠軍賽四戰，有兩場少了兩名先發主力大前鋒阿德巴約+後衛德拉基奇，但湖人卻沒能展現更大禁區和對位優勢打花熱火，反而一場打得比一場辛苦，贏得一場比一場艱困，熱火防守策略成功，湖人進攻武器有限，拉近雙方實力差距。

湖人3：1領先熱火，湖人奪冠只差一勝，基本上熱火幾乎沒有翻盤可能，情勢、形勢和湖人奪冠決心，今年總冠軍賽最大可能是G5封關。除非湖人自己防守再崩潰一場，送給熱火第二勝，否則熱火圈粉賽季即將結束，赫洛接下來將會成為NBA球迷最關注及最喜愛的「書生射手」。

湖人 熱火 詹姆斯 戴維斯 巴特勒

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