總是被人瞧不起 巴特勒要帶領小人物們反擊

2020年NBA總冠軍戰G4，熱火一路緊咬，最終仍是不敵湖人而落入一比三的局勢絕境。熱火阿德巴約（Bam Adebayo）復出，但作用只限上半場，而巴特勒（Jimmy Butler）在追分的決勝節被鎖定嚴防，即使得分也沒有再現前一場的破壞力。看完G4，許多人認為熱火已經來到系列賽盡頭，一切即將終結。

真是如此嗎？

今年決賽的前三戰，全美觀戰人數一路下滑，屢創新低，眾人歸咎於熱火缺乏話題球星和對抗性。畢竟當家球星是不受媒體青睞及同儕歡迎的巴特勒，而除他之外再無鼎盛之年的全明星在陣，歐洲老將德拉基奇（Goran Dragic）一戰報銷，另一傳奇老將伊古達拉（Andre Iguodala）也一直不是足以叫板天下的票房明星。除此三人，就是一群新秀及浪人的組合。

因為熱火的卡司不強而被眾人評為無味的對抗，但熱火這一方在心理上卻有著更強悍的底氣。雖然他們其實沒有那麼弱，個人球技和團隊搭配也並不差，但相比對手，熱火就是不夠閃亮。無論在全美還是全球，短時間之內，熱火的人氣依舊上不來。沒有球迷的推力就算了，他們還得面對更大的阻力，已經沒有明星而得要全隊皆兵，結果還身陷不利境地，第一戰就傷三名主力，雙方的戰力更是失衡。

熱火在總冠軍賽打得並不差，對手又是光環最亮的湖人，但收視率卻節節下滑。 美聯社

這樣的熱火打總冠軍賽，被球評看衰，被球迷忽略，被對手低估。

落選。浪人。被拋棄。被拒絕。被人瞧不起。這些負面標籤全屬於熱火，從先發到替補，每一個標籤都有熱火球員可以對號入座，他們就是一群小人物。沒錯，熱火確實有首輪新秀，陣中也不全是無名小卒。然而，因為過去有著類似的經歷，讓他們成為一群有著相同心理背景的小人物。有的從小就被拋棄，有的進不了大學一級名校，有的在選秀會上落選，有的能打NBA卻總是個可有可無的龍套。

巴特勒是名校馬奎特大學出身，可說是繼承同校學長韋德（Dwyane Wade）的熱火道統，至於克勞德（Jae Crowder）則是巴特勒的大學隊友，只是兩人的順位都在30開外。至於阿德巴約和赫洛（Tyler Herro）則是擁有另一豪門肯塔基大學的血統，這兩人和歐林尼克（Kelly Olynyk）在當年都是首輪第13及14順位的前段班新秀。不過，這些名校出身的球員都還沒能證明自己，其中打了七年的歐林尼克逐漸成為龍套，克勞德則是轉了六支球隊的浪人。

浪人克勞德(左一)、跑龍套長人歐林尼克(左二)、菜鳥赫洛(右二)的組合，在巴特勒(右一)的帶領下打出今年最大的驚奇。 美聯社

許多人都已經聽過巴特勒堀起的故事，一出生父親就拋棄了他，13歲時因為母親不喜歡他的長相而被趕出家門，必須借住在不同的朋友家。輾轉流離，這是巴特勒成長的日常。這樣的巴特勒，必然想家。不可思議的是，朋友的母親竟對巴特勒展開雙臂，而他成名之後依舊和當初拋棄他的父母保持著親密的關係。巴特勒一直在找的就是家的感覺，而他在聯盟中的旅程也是一樣。

在公牛，那是羅斯（Derrick Rose）的球隊，想要出頭當一哥的巴特勒，即使在羅斯離隊之後當了家，他依舊沒有找到這樣的歸屬感，後來草草地被交易出去。而在灰狼那個為年輕新秀打造的環境及文化之中，也同樣容不下巴特勒，至於76人更是如此。

一直到了熱火，情況才有所改變。經過三次轉隊風暴的副作用，沒有多少人期待巴特勒來到南灘能有所作為，他早已被媒體的種種負面報導打壞了行情：能打球卻不能打成一片，能贏球但不能贏得人心。然而，這樣的巴特勒卻在邁阿密找到一群願意全心追隨他的兄弟。

陣中兩大先發主力羅賓森（Duncan Robinson）和納恩（Kendrick Nunn）都是在選秀會上落選的新秀，卻在熱火找到機會出頭，其中羅賓森還是史上第五位能從NCAA第三級的學校打進NBA的球員，今年第二季的他三分能力大爆發，場均得分瞬漲四倍；納恩更是拿下年度新人王票選第二名的成績。至於名校出產的阿德巴約和赫洛也都在今年季後賽取得爆炸性的成長，這一切都發生在巴特勒來到熱火之後。

選秀會上的無人看好並沒有讓納恩(右)懷憂喪志，但現在至少朗多(左)知道他的實力絕對是被小看了。 美聯社

回想起巴特勒在灰狼和年輕主力球星鬧僵時，那場傳說中的內部對抗賽：巴特勒率領一票替補球員，以大比分差把先發陣容打得無地自容。那場比賽只是說明了巴特勒的個人能力，也多少看出他有辦法整合隊友，但一直要等他來到熱火，巴特勒才真正地能夠和他的隊友們在心理上串起強悍的聯結。你說那是默契的心意相通，甚至是同病相憐都行，眾人在同仇敵慨之際，凝聚起一種不服輸的硬氣。

雖然，阿德巴約意外受傷，羅賓森一開始也沒有在總冠軍賽打出身價，感覺完全怯場，第一戰就被湖人鎖死而得分掛零。納恩更因為新冠疫情被迫缺賽，復出以來還找不回先前的穩定狀態。冷門馬歐林尼克則是被埋沒在板凳，一度只是上來消化比賽時間。這些球員都曾經扮演過重要角色，一旦失去了表現空間就很難重拾自信，比之其他無名小卒，更難從挫折中起身。

然而，他們爬起來了，羅賓森重拾手感，一路回溫，納恩前兩戰都有雙位數得分，歐林尼克更是成功地頂上了阿德巴約的戰力缺口。只是，更大的挫折還在等著，更厚的高牆還在面前。阿德巴約回歸戰線之後，前兩戰表現出色的歐林尼克在G4上半場一分沒得。納恩上半場拿了6分之後就熄火，羅賓森雖然攻下17分，但決勝節也只拿3分，最終熱火輸了。

第四戰開打之前，熱火球迷一度期待韋德的預言能夠成真：另一名馬奎特大學出身的球員能率隊克服二連敗，再以四連勝奪冠。不過，這一次的挑戰實在太難，湖人的陣容比之當年的對手獨行俠來得更加出色。

無論這股硬氣能不能一路撐著熱火的熱度，重演2006年的奪冠劇本，熱火在接下來的比賽一樣不會放棄。就算還是被人瞧不起，收視還是沒起色，傷兵再增加，處境再怎麼不利，甚至贏球也不會受到主流歡迎，他們才不管。

熱火在季後賽第二輪對上公鹿時並沒有太多人看好他們能贏球，但巴特勒(左)卻是狠狠給字母哥(右)上了一課。 歐新社資料照片

並沒有人能保證，黑馬一定會爆冷衝線，也沒人能說的準，一比三落後的球隊無法搶下總冠軍，更沒有人能確定，擊敗人氣球隊的意外結局會受人歡迎。即使前面是大山高牆，巴特勒率領的這群小人物就是會繼續衝撞，強勢反擊到底。這也許不是職業運動的商業繁盛之道，卻是運動本身最珍貴的本質。

即使第四戰輸了，即使接下來的努力看似是蚍蜉撼樹，這樣的熱火都會繼續拼到底。