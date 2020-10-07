WNBA／冠軍獻給Kobe！ 西雅圖風暴橫掃奪冠

西雅圖風暴隊今天以92：59輕取拉斯維加斯王牌隊，只花3戰就完成「橫掃」，迎接追平聯盟的隊史第4冠，陣中球星洛伊德（Jewell Loyd）說，這場勝利是獻給年約因直升機意外驟逝的NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）。

「對我來說，這個球季，我要向他致敬。」曾與布萊恩一同訓練的洛伊德說，「這是我第一個沒有他在的球季，我很專注，他是第一個相信我能進入聯盟的人，這很特別。」

拉斯維加斯王牌開賽曾短暫領先，但西雅圖風暴在球星斯圖爾特（Breanna Stewart）26分領軍下，完成系列賽3戰橫掃，26歲的斯圖爾特也獲得總冠軍賽MVP。

今年WNBA因新冠肺炎影響，整個賽季都在佛州「泡泡」式進行，26歲的斯圖爾特說：「我記得去年WNBA總冠軍賽時，我在北卡和家人在一起，對我來說沒能參賽很難受，因為我想成為聯盟一份子。」

她去年4月阿基里斯腱受創，上季WNBA全部報銷，本季回歸就迎接榮耀，她說：「團隊經過所有考驗後一起在這裡，對我個人也是很不可思議的感受。」