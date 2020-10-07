NBA／柯瑞聯手品牌捐口罩 台灣學生運動員也受惠

NBA今年在新冠肺炎疫情干擾下，仍在奧蘭多迪士尼泡泡賽區一路打到總冠軍賽，不過相較於其他順利回到運動舞台的頂尖職業選手，美國有不少學生運動員仍受到疫情限制而無法從事最愛的運動，這也讓金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）在今天表示，將與品牌聯手捐贈結合最新科技的運動口罩給學生運動員，希望讓他們能安全的回到各自賽場上。

柯瑞在今年新冠肺炎疫情爆發期間，多次挺身參與公益或是捐贈活動，不僅用個人力量，也結合多年來累積的資源來幫助受到疫情影響的族群，而今天他在接受訪問時也談到了與代言品牌Under Armour將一同捐贈運動口罩的活動。

「由於新冠肺炎疫情的大流行，世界各地人們都面臨難以想像的情況，尤其對於年輕運動員來說，這將成為他們練習和與隊友一起出賽的新障礙。」柯瑞談到將與UA一同捐贈口罩的計畫時說：「我很榮幸與UA合作，為奧克蘭提供幫助，讓他們有足夠的設備來度過這一次大流行，並繼續我們共同的使命，用正面的方式來影響我們的社區。」

而這次UA的口罩捐贈計畫，除了在美國外，還將遍及多倫多、巴拿馬、墨西哥、澳洲和台灣，並由不同的運動員作為捐贈代表，包括英國跆拳道好手瓊斯（Jade Jones）、敘利亞游泳好手馬蒂妮（Yusra Mardini）和法國拳擊手西索科（Souleymane Cissokho）都將加入活動行列。