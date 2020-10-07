NBA／湖人再滅熱火先聽牌 奪冠機率達97%

湖人今天以102比96擊敗熱火，在美國職籃NBA總冠軍賽取得3比1聽牌優勢，過去NBA史上35個系列賽3比1領先的球隊，共有34次順利封王，意味湖人封王機率達97%。

洛杉磯湖人今天贏球後，距隊史第17冠僅剩一步之遙，而過去總冠軍賽唯一在1比3落後成功翻盤的球隊，就是湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在2016年所領軍的騎士，當年他們成功逆轉擊敗勇士奪得隊史首冠。

在總冠軍賽史上前35次3比1領先的系列賽，共有18次領先球隊在第5戰順利封王，另外14次則是在第6戰劃下休止符，僅有3次落後一方的球隊能把戰線延長至第7戰。

老詹很清楚總冠軍賽第4戰的重要性，因此今天賽前他告訴隊友，表達此戰「必勝」的決心，他坦言，這應是他生涯最重要的一場比賽，因為他明白，一旦讓強大的熱火將系列賽追成2比2平，對熱火的意義是什麼。

如今湖人不但拿下勝利，並在總冠軍賽取得聽牌，攤開歷史紀錄也一面倒看好湖人，不過老詹賽後仍強調：「我們的工作還沒結束。」

而總冠軍賽第5戰，將於台灣時間10月10日上午9時登場，若湖人順利封王，將追平波士頓塞爾蒂克的17冠，並列NBA史上之最。