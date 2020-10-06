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NBA／熱火良好化學效應 美媒稱巴特勒大臉咖啡是功臣

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
巴特勒在泡泡園區內經營的大臉咖啡（Big Face Coffe），不僅獲得眾多球員的喜愛，也被認為為熱火創造了良好的化學效應。 美聯社
巴特勒在泡泡園區內經營的大臉咖啡（Big Face Coffe），不僅獲得眾多球員的喜愛，也被認為為熱火創造了良好的化學效應。 美聯社

邁阿密熱火明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在今年季後賽期間成為最具話題性的球員，不僅是因為他昨天在總冠軍賽寫下史上第三度的40分級大三元，還包括了他在泡泡園區內經營的大臉咖啡（Big Face Coffe），不僅獲得眾多球員的喜愛，也被認為為熱火創造了良好的化學效應。

不論大中小杯以及口味，一杯都賣20美元的巴特勒自創品牌大臉咖啡，在今年季後賽期間意外成為場外最火熱的話題之一，尤其是隨著品牌「創辦人」巴特勒在季後賽的火熱表現，也成為大臉咖啡的最佳宣傳。

而洛杉磯時報在今天就特別撰文討論了巴特勒經營大臉咖啡所帶來的效應，他不僅幫助球員在比賽之餘能有其他休閒娛樂，更是幫助熱火球員變得更加團結，甚至還引發經濟學家的關注。

一名專門從事市場營銷的經濟學家就表示，儘管在泡泡園區內販售的大臉咖啡一杯20美元的高售價引發討論，但這就猶如在電影院中販售零食一般，讓巴特勒可以任意決定咖啡的售價，「這種咖啡帶給消費者的價值是非常的高，它也不是在街上強迫別人購買，如果有人就是願意付錢，那就沒有什麼不可以。更厲害的是他讓咖啡與自己的形象結合，當他有好的表現，就是最好的宣傳。」

在巴特勒拿下40分大三元這天，也是他為大臉咖啡進行商標註冊滿一個月的紀念日，巴特勒強調大臉咖啡的存在，不僅能幫助球員在泡泡賽區內遠離比賽，還能製造一些其他話題，「這讓我們有些別的可以聊，當大家在一起時你也不見得要喝咖啡，也可以喝紅酒、喝啤酒，但最重要的是它讓我們團結在一起，也讓我們喜歡與彼此相處。」

一名熱火高層也同意這樣的說法，並認為大臉咖啡幫球隊度過了泡泡賽區枯燥的生活，球員間也因此沒有派系產生，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「這支球隊的之間的聯繫與化學效應不斷在增長，我認為更重要的是他們認為對彼此都有責任，這就是球場上的狀況，不見得你們必須要整天膩在一起或是要成為朋友，但這樣的狀況可以讓你的回憶變得更加愉快，並讓我們在數年後會一起回想起這件事。」熱火前鋒克勞德（Jae Crowder）也補充，「咖啡可以幫助我們開懷大笑，讓我們開心地待在一起。」

巴特勒 熱火 Erik Spoelstra

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