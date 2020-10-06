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NBA／不在乎社群媒體評價 戴維斯盼第四戰再出發

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴維斯在今天坦言，要在泡泡賽區擺脫輸球的低潮情緒確實不容易，不過自己將會做好準備迎接明天的賽事。 法新社
戴維斯在今天坦言，要在泡泡賽區擺脫輸球的低潮情緒確實不容易，不過自己將會做好準備迎接明天的賽事。 法新社

洛杉磯湖人昨天在冠軍賽第三戰遭邁阿密熱火擊退，除了熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）表現搶眼是一大主因外，湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）未能發揮優勢也是關鍵，戴維斯在今天坦言，要在泡泡賽區擺脫輸球的低潮情緒確實不容易，不過自己將會做好準備迎接明天的賽事。

在熱火主戰中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）於首場比賽就掛傷號後，湖人戴維斯在今年冠軍賽也成為湖人的絕對優勢點，不過在前兩戰分別拿下34和32分後，昨天卻因為犯規麻煩僅獲得9次出手機會、拿下15分，無法趁著阿德巴約的缺陣繼續肆虐禁區。

而戴維斯的糟糕表現也被歸咎是湖人昨天輸球的主因之一，他在今天接受訪問時坦言，在被困在泡泡賽區無法一人獨處、調適心情的情況下，要面對這樣的負面情緒確實不容易，「如果你能到處走走將為有益於忘記它，不過現在在這邊，你只能接受它，而無法擺脫它。」

戴維斯坦言，外界對他的期許自己也很清楚，也知道如果昨天能有更好表現，就能幫助球隊贏球，不過他選擇讓自己靜下心來，「我不是社交媒體的重度使用者，儘管我擁有帳號，但我沒有真的很常使用。尤其是在這樣的夜晚之後，很多人都在看新聞、社交媒體說些什麼，但我不是太在乎。」

戴維斯 湖人 熱火

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