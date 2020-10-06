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籃球／璞園賽程撞期 陳信安喊沒問題

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」13日開打。記者曾思儒／攝影
「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」13日開打。記者曾思儒／攝影

SBL、P+聯盟都參與的璞園隊，賽季還沒正式開戰就遇「撞期」問題，「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」賽程和P+聯盟熱身賽同日，球隊總經理陳信安輕鬆說：「一定有辦法的。」

匯集SBL 5支球隊和中華白的「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」，13日開打，6隊進行兩循環後再進行名次賽，18日賽程剛好撞攻城獅自辦熱身賽，璞園下午2點半在新竹碰寶島夢想家，同日下午4點要和九太在台大體育館交手，人員安排馬上遇挑戰。

陳信安坦言，球隊目前只有13名球員，但有持續接洽，包括和「新台灣人」戴維斯也有聯繫，目標是兩邊聯賽開始前補到「兩邊都12人」。

「我們有和Q（戴維斯）聯絡，他也有來練球，我們不是把他當一個球員來看，他是對台灣有貢獻度的球員。」陳信安透露，先前璞園也曾開出教練約給戴維斯，但戴維斯選擇開餐廳當老闆，「這或許是他最後一張球員約，希望他能開心參與新聯盟。」

相較P+聯盟其他三隊動作頻頻，璞園相對「低調」，陳信安開玩笑說：「我們是沉穩內斂，動作比較少。」璞園先前已簽下陳靖寰，陳信安透露教練人選也有安排，接下來會「接段性」公佈。

璞園 陳信安 戴維斯

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