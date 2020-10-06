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輕忽歐林尼克+不包夾巴特勒 湖人怎能不輸球？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
熱火替補中鋒歐林尼克(中)在總冠軍第3戰奮力出擊，在禁區給湖人製造很大的麻煩，也幫助隊友巴特勒(右)在壓力減輕之下狂飆40分，成為打敗湖人的關鍵因素。 美聯社
熱火替補中鋒歐林尼克(中)在總冠軍第3戰奮力出擊，在禁區給湖人製造很大的麻煩，也幫助隊友巴特勒(右)在壓力減輕之下狂飆40分，成為打敗湖人的關鍵因素。 美聯社

總冠軍系列賽G3熱火以115：104力克湖人，2連敗後完成驚人反彈，熱火系列賽仍以1：2落後湖人，湖人奪冠機率依然超過八成。熱火兩名先發主力控球德拉基奇和中鋒阿德巴約連續第二場傷停，但熱火卻能打出更高效進攻和韌性反擊，替補七呎中鋒歐林尼克是致勝X因子。嚴格來說熱火就是栽在歐林尼克手裡。為什麼？

歐林尼克原本並不在熱火迎戰湖人主要輪換陣容，因為防守腳步跟不上，進攻技巧單調。沒想到阿德巴約傷停兩場，歐林尼克這兩場球打出生涯最精采比賽，場均替補出賽34分鐘，場均貢獻20.5分、8籃板，三分球命中率5成(12投6中)，投籃命中率5成6。歐林尼克成為熱火全隊第二號得分手，也是得分效率最高球員。

這個大意外讓湖人教練佛蓋爾始料未及又措手不及，也令熱火教練史波史特拉大大失算。熱火打湖人，歐林尼克遠比先發主力阿德巴約好用高效有兩大原因。

熱火兩大先發主力缺陣，對湖人來說應該是輕鬆好贏的比賽，但湖人從比賽一開始就失誤連連，詹姆斯(中)全場就包辦8次，總教練佛蓋爾也沒有即時修正戰術，明顯是有些輕忽對手。 美聯社
熱火兩大先發主力缺陣，對湖人來說應該是輕鬆好贏的比賽，但湖人從比賽一開始就失誤連連，詹姆斯(中)全場就包辦8次，總教練佛蓋爾也沒有即時修正戰術，明顯是有些輕忽對手。 美聯社

1、拉開空間：熱火兩大主力得分點巴特勒、赫洛擁有更多一對一單打和突破空間，關鍵就在歐林尼克擁有一手三分外線，拉開空間，迫使湖人不敢有太多包夾和協防。

過去兩場球歐林尼克除了場均20.5分，三分球12投6中，這是阿德巴約完全沒有的能力和作用。熱火這兩場比賽都打出5成以上投籃命中率，場均114.5分，殺得湖人防守大亂，措手不及。

除了拉開空間+不斷命中三分，歐林尼克也把擋拆、接應上籃戰術打得淋漓盡致，湖人防線完全被歐林尼克戰術角色和得分效率給撕裂。

2、歐林尼克速度、防守都不及阿德巴約，但阿德巴約身高、對位G1面對湖人幾乎被湖人內線淹沒+輾壓，歐林尼克在場上反被動為主動，讓熱火進攻、空間、對位都得到最大釋放。

歐林尼克對位優勢、穩定三分、拉開空間和擋拆突襲籃下頻頻得手，導致湖人防守大亂，他的存在也讓湖人不敢大肆包夾巴特勒，巴特勒G3出賽45分鐘，八成在一對一、靠近籃框附近單打取分主宰全場，巴特勒40分、11籃板、13助攻成了湖人落敗最大傷口。

歐林尼克(中)在各方面或許都不如阿德巴約，但他過去在塞爾蒂克有不少季後賽經驗，因此從第二戰起臨時扛大樑就打得相當穩定，並讓湖人第三戰反應措手不及！ 美聯社
歐林尼克(中)在各方面或許都不如阿德巴約，但他過去在塞爾蒂克有不少季後賽經驗，因此從第二戰起臨時扛大樑就打得相當穩定，並讓湖人第三戰反應措手不及！ 美聯社

湖人G3防守很差，比G2還要更差更懶散，但湖人G3全場都不包夾巴特勒，他巴特革瘋狂砍了40分+13助攻，全場多次哨音尺度和吹判都放棄「挑戰」，非常被動。這跟G2開賽才七分多鐘，湖人還以22：14領先，湖人教練佛蓋爾對裁判執法尺度不滿，立即提出挑戰主動出擊，全然不同。

巴特勒G3全場20投14中，全部都是一對一、單打、突破，連三分球都沒有出手，在總冠軍賽讓這樣火燙的得分機器全場一對一單挑，不包夾、不壓迫，連第四節都全程放單，湖人這樣的防守決策、單一、不做應變調整，絕非尋常。

通常前三節不包，但第四節一定會包，至少最後決勝五分鐘肯定要包，湖人完全不反應，一路放單巴特勒讓他打出總冠軍賽歷史一戰。

巴特勒20次出手雖然都沒有嘗試三分球，但投進14球、命中率高達7成，還靠罰球取得12分，全場竟然攻進40分並完成大三元，這讓湖人傲人的防守情何以堪？ 美聯社
巴特勒20次出手雖然都沒有嘗試三分球，但投進14球、命中率高達7成，還靠罰球取得12分，全場竟然攻進40分並完成大三元，這讓湖人傲人的防守情何以堪？ 美聯社

終場前8分30秒，湖人一路打得非常爛，失誤非常多，戴維斯全場受困犯規麻煩，只出手9次攻下15分情況下，湖人還以91：89領先熱火，決勝最後八鐘還是不包夾巴特勒，不管是從戰術、防守、對位和戰略面看，都讓人摸不透。

歐林尼克角色和作用讓湖人嚴重低估，他的存在和作用不但取代阿德巴約角色，更重要的是幫助熱火產生化學變化，團隊合作更完美，場上效率更勝阿德巴約。巴特勒是熱火致勝英雄，但歐林尼克才是改變熱火對戰情勢的X因子。

熱火 湖人 巴特勒 詹姆斯

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