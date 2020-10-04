NBA／戴維斯是詹皇最佳戰友 閃電俠也同意

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）率隊在總冠軍戰取得2：0絕對優勢，戴維斯兩戰合計轟下66分，主宰表現讓《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）評說，戴維斯是「小皇帝」歷屆最佳戰友，連「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也附和同意。

戴維斯總冠軍賽初登場就轟下34分，昨天第二戰對熱火隊又以20投15中的高命中率轟下32分和14籃板，在柏金斯的說法，戴維斯的地位已經超越詹姆斯在熱火隊「三巨頭」的隊友韋德、波許（Kyrie Irving）以及騎士隊時期的隊友厄文（Kyrie Irving）和勒夫（Kevin Love）。

柏金斯還在社群媒體上標註韋德，他寫說：「我們都很尊敬傑出的韋德，而我相信戴維斯比任何詹姆斯合作過的隊友更讚。」

韋德很快就轉發這條推文，並下了註解「我同意」；事實上，和詹姆斯一起為熱火拿過兩枚冠軍戒的韋德，上個月就讚嘆過戴維斯，稱戴維斯表現就是聯盟「未來的MVP」。