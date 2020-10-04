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NBA／新賽季若撞期東奧 主席：可能不停賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
NBA總裁席佛。美聯社
NBA總裁席佛。美聯社

受新冠肺炎影響的NBA賽季進入尾聲，聯盟主席席佛（Adam Silver）昨晚預告，下個賽季若是賽程和延期的東京奧運衝突，NBA預計不會休季，意謂NBA球員可能會缺席明年東奧。

席佛表示，聯盟還在思考這項問題，但若延後開季，賽季和東奧相衝，要考慮的不僅只有停賽問題，還延伸到國家隊的訓練營等，東奧後還需要休息，都是要納入考量的部分，綜合考量下，為東奧停賽可能不是最後選擇。

NBA季後賽已進行到總冠軍賽，但因新冠肺炎停賽4個月，今年賽季已延遲多十，NBA下個球季可能在明年1月開始，而延期的東京奧運將在2021年7月23日到8月8日，和賽季季後賽可能撞期。

今年賽季，NBA共有108位國際球員，許多球員都是國家隊代表，但受疫情影響，東奧參賽計畫可能也受到牽動，受影響者除了美國隊，還有另外7隊，包括東奧「地主」巫師隊前鋒八村壘，奈及利亞聘請的總教練布朗（Mike Brown）及可能的球員丁威迪（Spencer Dinwiddie）、阿米努（Al-Farouq Aminu）和奧柯吉（Josh Okogie）。

法國隊成員包括爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、魔術隊後衛佛尼爾（Evan Fournier）、尼克隊後衛尼利基納（Frank Ntilikina）和黃蜂隊前鋒貝頓（Nicolas Batum），另外西班牙和澳洲隊陣中也有多位NBA現役球員。

東奧籃球還有最後4張門票要透過資格賽出線，加拿大隊被看好能搭上東奧列車，而加拿大總教練正是暴龍隊教頭諾斯（Nick Nurse），行程也可能受NBA新球季時程而牽動。

席佛承認，不論美國隊或其他國家隊，都有些聯盟要角，「他們的缺席可能對這些國家隊造成很大影響。」不過明年夏天狀況也難說，習佛認為非常時期有非常手段，必須把所有可能選擇攤在檯面上，每個人也勢必要做出調整。

NBA 黃蜂 巫師

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