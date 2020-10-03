NBA／林書豪辦線上分享會 坦言過去一年被恐懼轄制

今年受到新冠肺炎疫情影響無法返台與球迷見面的「豪小子」林書豪，在今天舉辦線上分享會，談到了過去一年來轉戰CBA北京首鋼隊所面對的中心恐懼，以及最終學到與恐懼共存和對抗的經過。

林書豪在去年結束與暴龍隊的合作關係後，在返台舉辦分享會時一度聲淚俱下的表示自己似乎已經被NBA給遺棄，而最終他也選擇轉戰CBA，不過在大陸打拚的這段時間，林書豪坦言一直在面對內心的恐懼。

林書豪在今天的分享會中提到，自己從小就夢想著打NBA，並且對任何事情都不感到畏懼，包括後來在尼克隊時期掀起林來瘋，不過接下來幾年他不斷面對挫折與傷勢，甚至因此失去先發身分和部分球迷支持，更面臨了NBA夢想破碎的殘酷事實。

而這樣的狀況在林書豪前往北京首鋼後卻沒有好轉，他坦言自己已經下定決心要大展身手，但內心卻是充滿恐懼，儘管有不錯的表現，但仍是被恐懼所轄制，「就連在球場上我常常感到毫無自信，就算比賽打很好我們可能領先15分，但負面想法出現，就算我連續投好幾個三分球也會想說不會再投進了。我還開始常常道歉，敵隊得分時，我跟教練說，喔都是我的錯。」

不過也因為隊友的一封訊息，讓林書豪第一次意識到了心中的恐懼，並開始決定做出改變，「其實我在NBA生涯當中不斷與恐懼掙扎，後來逐漸學會與恐懼共存，今年在疫情爆發後回到美國，在朋友引導下，第一次與恐懼爭戰，我不再只是防守，我開始進攻，主動打擊我的負面與恐懼。我們做很多次操練，學習接納過去的我，但我得列出我的恐懼，找出每個恐懼的源頭。當我開始回歸訓練和球季，這些恐懼將會不斷地回來，我把他們想像為惡者的火箭，我可以用新的信念和信心，抵擋這些火箭。」