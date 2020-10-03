中職／唐綺陽開球兼預言 金星讓悍將隊鍍金

富邦悍將隊賽前活動邀請占星專家唐綺陽開球，她以專業角度來看處女座球員居多的悍將隊，「10月28日之前金星都在處女座，會讓這個球團鍍金」。

唐綺陽穿著背號95的球衣投出好球，她說：「這個背號代表95至尊，祝福球隊。」

悍將隊友不少處女座的球員，唐綺陽說：「現在金星剛好在處女座，10月28日之前都是，不要小看金星，會讓這個球團鍍金、閃閃發光。」

悍將隊目前戰績排首位，「金星一定加分，現在是第一名毋庸置疑，如果是第10名就會加到第5名，要看他原本的成績，一定往上加」。

唐綺陽斷定，「既然有一堆處女座的球員，這隊一定很受球迷歡迎，因為金星有點浪漫，自己也想浪漫，處女座又很ㄍㄧㄥ」。

悍將隊總教練洪一中是金牛座，唐綺陽說：「金牛也滿旺的，作為教練應該很有眼光，也有領導者、領袖魅力，還滿看好他們的。」