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NBA／與詹皇合作媲美OK連線 戴維斯自比為歐尼爾

中央社 / 台北3日電
湖人詹姆斯(左)與戴維斯。 法新社
湖人詹姆斯(左)與戴維斯。 法新社

美國職籃NBA洛杉磯湖人詹姆斯戴維斯為近年來最強雙人組，常被與昔日歐尼爾、布萊恩所組成的「OK連線」比較，戴維斯今天自稱就像歐尼爾，而詹姆斯猶如「OK連線」中布萊恩。

戴維斯（Anthony Davis）本季轉戰湖人隊後，首季就與詹姆斯（LeBron James）聯手率隊闖進總冠軍賽，瞄準隊史第17冠，今天第2戰出戰邁阿密熱火，兩人繼續飆分，各轟下32分、33分，成為湖人繼2002年布萊恩（Kobe Bryant）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，隊史首對在總冠軍賽同場得分至少30分的雙人組。

根據ESPN Stats & Info統計，詹姆斯、戴維斯本季合力轟下60分以上的比賽裡，戰績20勝1敗，已追平歐尼爾、布萊恩所組成的「OK連線」於1999-2000球季締造的聯盟紀錄（含季後賽至少出賽15場）。

詹姆斯、戴維斯為本季總冠軍賽MVP熱門人選，面對兩人被拿來與歐尼爾、布萊恩所組成的「OK連線」相較，詹姆斯直呼：「我不敢相信與戴維斯能在這裡被拿來與歐尼爾、布萊恩比較，這實在令人難以置信。」

談到「OK連線」，戴維斯表示：「詹姆斯相當於布萊恩，因為詹姆斯負責控球，而我就像是歐尼爾，因為我主打禁區。」

詹姆斯 戴維斯 歐尼爾

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