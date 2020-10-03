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NBA／湖人隊勝利保證 4度穿黑曼巴球衣都贏球

中央社 / 台北3日電
湖人穿紀念布萊恩的黑色球衣四場出賽全勝。 法新社
湖人穿紀念布萊恩的黑色球衣四場出賽全勝。 法新社

美國職籃NBA洛杉磯湖人本季季後賽前3次穿上黑曼巴球衣上陣皆贏球，今天總冠軍賽第2戰再度以黑曼巴球衣應戰，以124比114扳倒邁阿密熱火，黑曼巴球衣儼然成為湖人勝利保證。

總冠軍賽拔得頭籌的湖人隊，今天第2戰乘勝追擊，靠著詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）雙星連線，各攻下33分、32分，率領湖人以124比114勝出，而戴維斯首闖總冠軍賽，生涯前2戰各砍下至少30分，成為史上第3人。

前NBA洛杉磯湖人球星「黑曼巴」布萊恩（KobeBryant），今年1月和女兒吉安娜（Gianna）搭乘私人直升機參加活動時發生墜機意外，湖人今年季後賽4度穿上象徵紀念布萊恩的黑曼巴特別版球衣出賽，從首輪第4戰迎戰波特蘭拓荒者隊、次輪第2戰出戰休士頓火箭隊、西區冠軍戰第2戰碰上金塊，到總冠軍賽第2戰與熱火交手，湖人4戰全勝。

談到穿著黑曼巴球衣出賽，詹姆斯認為，黑曼巴球衣擁有特別與重大意義，不僅對於比賽本身，特別是紀念布萊恩這名對於湖人隊如此重要的球員。

「我們想著布萊恩一家，凡妮莎（Vanessa Bryant）和他們的女兒。」詹姆斯希望，在季後賽期間穿著黑曼巴球衣能讓他們感到驕傲。

詹姆斯第10度參加總冠軍賽，生涯首次在總冠軍取得2比0領先，而尋求隊史第17冠的湖人隊，在詹姆斯帶領下，距離總冠軍只差2勝，金盃數將能追上擁有最多冠的波士頓塞爾蒂克。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者奧蘭（Bill Oram）指出，湖人過去總冠軍賽取得2比0領先情況下，僅一次被翻盤，為1969年與波士頓塞爾蒂克交手，最終以3比4吞敗，與冠軍擦身而過。

湖人 黑曼巴 詹姆斯

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