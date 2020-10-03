NBA／熱火隊魂暫停開罵 巴特勒：比賽前就該罵一頓

邁阿密熱火今天在總冠軍賽第二戰於兩名主力球員德拉基奇（Goran Dragic）與阿德巴約（Bam Adebayo）缺陣的情況下，以10分差距讓洛杉磯湖人帶走二連勝，對於球隊今天幾乎是一路落後，熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）也罕見的在比賽暫停時怒斥隊友，希望讓小老弟們能重新振作。

熱火今天出戰湖人在缺少了主控與先發中鋒的情況下戰力大受影響，整場比賽幾乎都處於雙位數比分落後，這也讓40歲的球隊精神領袖海斯倫，在第三節一次暫停過程中忍不住怒斥隊友打得不具迫切性，不該讓湖人戴維斯（Anthony Davis）予取予求。

在遭到老大哥海斯倫訓斥後，熱火於第三節結束前將差距一度縮小到9分差，不過最終仍是苦吞二連敗，但對於海斯倫的訓話，熱火巴特勒也坦言確實有被罵醒的感覺，「我們必須從跳球開始就拿出最好的表現，或許他應該在比賽開始前就先痛罵我們一頓。」

40歲的海斯倫，生涯17個賽季都在熱火度過，儘管本季僅有出賽4場的紀錄，但曾幫助熱火拿下三座總冠軍的他，也扮演著年輕熱火大軍的精神領袖，而過去曾與他攜手助熱火奪冠的湖人詹姆斯（LeBron James），也誇讚海斯倫是讓人想與他一同奮戰的球員，「看看他的履歷和態度，就是這麼簡單，你會想要跟他一起打球，他就是你想要一起並肩作戰的人。」