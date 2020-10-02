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NBA／德拉基奇第二戰恐缺陣 新秀納恩盼續扮奇兵

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
納恩。 美聯社
納恩。 美聯社

邁阿密熱火隊在總冠軍賽首戰傷了三員大將，其中左腳足底筋膜撕裂的主控德拉基奇Goran Dragic）恐無法參與明天的第二戰，不過陣中菜鳥後衛納恩（Kendrick Nunn）也表示已經做好頂替德拉基奇的準備，希望能延續首戰的火燙手感，扮演熱火的奇兵。

儘管今年東區冠軍賽平均上場時間僅有7.3分鐘，甚至還缺席了後三場賽事，但納恩在昨天冠軍賽首戰德拉基奇因傷退場後，替補上陣20分鐘就拿下18分，展現了本季例行賽時令人眼睛為之一亮的高效率得分能力，而在德拉基奇第二戰可能無法出賽的情況下，他也強調已經做好上場準備。

「我總是準備好隨時上陣，當你的號碼被教練叫到的時候，你就必須先做好準備。」在談到被各界看好將在接下來幾戰扮演熱火關鍵角色時，納恩說：「我參與的比賽還不多，但這並不能代表任何事情，因為一但讓我站上球場，我就隨時能打，這是我一直以來都保有的心態。」

熱火主帥史波史特拉也坦言，納恩很可能成為總冠軍賽另個關鍵球員，「你必須一直鼓勵他，這對他來說是個艱難的季後賽，但你肯定會希望他有好表現，根據我們的陣容，我們會需要一名得分手，你也不能忽視他的存在，他有非常棒的球技，我們都很期待他下場比賽能做些什麼。」

納恩在今年獲選為年度新秀第二隊，不過在進入泡泡賽區前卻一度被診斷出確診新冠肺炎，加上一些場外事務，讓他重新復賽的時間比別人更晚，不過他說：「我們已經進入泡泡賽區三個月，我有很多的時間恢復，每天都在訓練，我現在感覺很棒。」

德拉基奇 熱火 Goran Dragic

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