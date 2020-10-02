NBA／首戰收視人口創冠軍賽新低 不如2003年籃網戰馬刺

NBA總冠軍賽在昨天進行完首戰賽事，不過根據美國轉播單位ABC統計的收視數據，僅有741萬名觀眾收視，創下歷年總冠軍賽的新低，與去年金州勇士和多倫多暴龍的總冠軍賽首戰相比，收視率更是暴跌了百分之45。

今年NBA受到新冠肺炎疫情影響收視率出現大幅下滑的狀況，其中在例行賽就已經減少了百分之13，來到季後賽後狀況更是沒有好轉，加上昨天的總冠軍賽首戰，湖人在第三節就將領先優勢擴大到30分以上，也成為收視率下滑的關鍵。

根據統計，NBA總冠軍賽自從1994年開始做定期收視紀錄以來，史上最低的觀看人口紀錄是2003年籃網與馬刺的系列賽第三戰，不過該場比賽仍有806萬人進行收視，而今年東、西區冠軍賽的收視率也比去年下滑了百分之35。

不過受到影響的不僅是NBA，包括日前剛打完的今年NHL冠軍賽史坦利盃收視率也比去年下滑了高達百分之60，美國職棒的縮水賽季表現也不如預期，反倒是真人秀歌唱比賽節目「蒙面歌手」成為少見的逆勢成長案例，在昨天的收視人口高達693萬，僅次於總冠軍賽。