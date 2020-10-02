NBA／爵士戈貝爾IG限動發文 批評中國新疆政策

美國職籃NBA猶他爵士法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天上傳社群媒體Instagram限時動態的圖片中寫道「錯就是錯」，公開批評中國新疆政策。

「每日傳訊」（The Daily Caller）網站報導，點選圖片後會連到法國演員歐瑪‧希（Omar Sy）的Instagram發文，文中解釋維吾爾族穆斯林在中國新疆集中營的情況。

報導形容戈貝爾是第一位公開關切中國所謂「再教育營」情況的NBA球員。

歐瑪‧希在文中寫說：「數以百萬計維吾爾族穆斯林被關在中國集中營遭到刑求。不是因為他們的作為，而是因為他們的身分。這是21世紀最大規模集體監禁，必須終結。」文末附上主題標籤「釋放維吾爾人」（#FreeUyghurs）。

根據美國公共電視網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）報導，自2017年以來有上百萬名維吾爾人被關在85個拘留營。然而北京當局稱為「再教育營」，並說這些地方是職業訓練中心，有助根除極端主義並培訓新技能，但有多名穆斯林宣稱在營中遭到毆打等不人道對待。

NBA今年7月傳出已和新疆的一所籃球員培訓中心切斷關係。NBA副總裁塔特姆（Mark Tatum）當時表示：「NBA已1年多未參與新疆的籃球學院，合作關係已結束。」