快訊

美參議院50跨黨派議員聯名致函 敦促展開對台貿易談判

五指山軍人公墓李登輝墓基曝光 軍警增兵部署監控系統

總冠軍賽扛起重任 熱火3菜鳥的奇幻旅程

聯合新聞網 / 林文
熱火在總冠軍賽首戰就遇到大災難，主力球員紛紛掛彩，還好平時就有積極練兵，派出三位菜鳥球員上場力拚湖人雙星，打出一場雖敗猶榮的比賽。 美聯社
熱火在總冠軍賽首戰就遇到大災難，主力球員紛紛掛彩，還好平時就有積極練兵，派出三位菜鳥球員上場力拚湖人雙星，打出一場雖敗猶榮的比賽。 美聯社

熱火在總冠軍賽第一場很可惜未能延續首節領先湖人達雙位數的氣勢，二、三節比分落後高達23分，最後一節即便團隊多得8分，依舊無力回天。對熱火來說，更艱困的是，兩大先發德拉基奇(Goran Dragic)、阿德巴約(Bam Adebayo)分別只上場15、21分鐘受傷退場，甚至連球隊精神領袖巴特勒(Jimmy Butler)也一度腳踝扭傷，後面帶著傷勢硬拚。

面對湖人強悍的陣容，詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)的狀態又在高檔，熟悉詹姆斯的史波史特拉(Erik Spoelstra)接下來必須祭出不一樣的針對性防守，與團隊布陣策略來改變首戰狂洩18分輸球的氣勢。

熱火主戰陣容當中，三名首次踏進總冠軍的菜鳥連線在系列賽接下來的表現將為十分關鍵。首先，球隊季後賽德拉基奇重回先發之後，他刁鑽、沉穩的球風，屢次在球賽中有著關鍵性的定錨表現。總冠軍賽首場傷退，傳出足底筋膜撕裂，基本上很難在幾場球內回來，就算接受大量治療，帶傷硬拚，似乎也難滿血回歸。

重返火線 納恩必須加強侵略性

納恩(右)在熱火季後賽前三輪雖然有上場機會，但表現乏善可陳，總冠軍賽首戰突然需要他時，臨陣磨槍既亮且光，值得稱許！ 美聯社
納恩(右)在熱火季後賽前三輪雖然有上場機會，但表現乏善可陳，總冠軍賽首戰突然需要他時，臨陣磨槍既亮且光，值得稱許！ 美聯社

這讓本季例行賽有著67場先發經驗的小將納恩(Kendrick Nunn)再次被推上火線。季後賽前三輪，納恩回歸板凳，加上有些傷勢，對溜馬只打一場，對公鹿打了5場平均出賽13.4分鐘，對綠衫軍打了3場，平均上場7.3分鐘。 總冠軍賽第一場因德拉基奇退場緣故，納恩提早替補上陣，打了20分鐘拿下18分5籃板，表現不俗。

納恩沒有德拉基奇的經驗與刁鑽，但他必須體認到得有更侵略性的表現才能突破壞湖人外圍的第一道防線的陣型。人手吃緊的狀況下，史波史特拉必須大膽信任菜鳥在總冠軍舞台能承擔的責任，利用納恩、赫洛(Tyler Herro)、羅賓森(Duncan Robinson)的功能性，來幫助到熱火。

菜鳥繳學費 羅賓森面臨的攻守考驗

羅賓森(右)在前一輪對塞爾蒂克時表現不錯，6場比賽平均得到12.5分，但在總冠軍賽遇到詹姆斯(左)的猛烈攻勢，在攻守兩端都完全亂了手腳。 美聯社
羅賓森(右)在前一輪對塞爾蒂克時表現不錯，6場比賽平均得到12.5分，但在總冠軍賽遇到詹姆斯(左)的猛烈攻勢，在攻守兩端都完全亂了手腳。 美聯社

說到羅賓森，從選秀落選，一度考慮放棄籃球生涯，最後卻被熱火以雙向合約簽下，去年賽季只打了15場，今年奇蹟似大曜進，更高達68場季賽先發，上場時間暴增兩倍多，逼近30分鐘，成為熱火陣中不可或缺的外圍射手。

首次踏上總冠軍賽舞台，便以先發角色亮相的羅賓森，首戰面臨極大壓力，上場27分鐘，得分掛蛋，抓下4個籃板，防守端還得面臨詹姆斯前仆後繼的單打，讓他攻守兩端全部亂了調，也對熱火的進攻戰術執行造成不小的限制。

歷經東區決賽洗禮 赫洛穩定度須提升

在球隊的刻意栽培之下，赫洛(右)在季後賽已頗有大將之風，切、傳、搶籃板、投三分樣樣都有信心，但對湖人這種等級的球隊，他需要用更多的頭腦來打球。 美聯社
在球隊的刻意栽培之下，赫洛(右)在季後賽已頗有大將之風，切、傳、搶籃板、投三分樣樣都有信心，但對湖人這種等級的球隊，他需要用更多的頭腦來打球。 美聯社

至於最新的選秀第13順位傳人赫洛，由於東區冠軍賽對抗塞爾蒂克表現出色，明顯感覺到他進攻企圖心的提升，就連快攻都想直接爆扣。總冠軍賽首戰，教練團也給予他許多空間發揮，上場30分鐘，出手了18次，可惜三分球一樣被湖人防守給封鎖，8投2中，全場14分4籃板3助攻進帳。

這三名球員改變了熱火本季的體質與調兵遣將方針，過去缺乏穩定外線射手的串聯，在赫洛、羅賓森雙雙於本季竄出改變了一切。先前當他們兩個人之一熄火的時候，還能有另一人跳出來挹注得分，這便是對球隊最棒的射手雙保險。

控球的部份，球隊過去一直缺沒有個值得培養的二號控球，納恩的崛起似乎是現階段的解答。他在例行賽頂下德拉基奇的先發空缺，讓德拉基德奇得以保養身體以備戰季後賽，才能在前幾輪拿出精湛的成績，否則熱火不一定能在跌破眼鏡的情況下一路闖進總冠軍賽。

熱火防守還要加強 兩位老將要更出力

在這兵慌馬亂的時刻，熱火急需克勞德(左)和伊古達拉(右)這兩位老將來幫助年輕球員穩住陣腳。 美聯社
在這兵慌馬亂的時刻，熱火急需克勞德(左)和伊古達拉(右)這兩位老將來幫助年輕球員穩住陣腳。 美聯社

面對到系列賽接下來的走向，熱火禁區中樞阿德巴約的受傷牽涉到整個攻守體系，像是聯防的運作，高位的策應等等。堅持用區域防守來固守油漆區的熱火勢必就得在防守輪轉、溝通換防當中更加明確，而外圍卡位也必須確實，避免湖人的防衝搶。熱火小球戰術的運用拿捏很吃時機與戴維斯手感，像是總冠軍第一戰，雙方總籃板數54對36，數量上的差距就成為勝負重要的分水嶺。

兩位季初都在灰熊名單內的鋒線老將，最後卻又齊聚在南灘大軍的克勞德(Jae Crowder)、伊古達拉(Andre Iguodala)，勢必得在防守端投注更多心力，輪流伺候詹姆斯，替羅賓森協防，避免他一直被詹姆斯打點，幫助羅賓森找回節奏。

英雄不怕出身低 球場價值終會綻放

羅賓森、赫洛或許能經由更多的掩護與交叉跑位，或是接應切傳的分球做到外圍投射，幫助球隊拉開空間，甚至熱火全隊在攻守轉換方面要有所回應的快攻反擊，否則很容易被湖人一波流牽著走給拉開比分。

選秀會落選又如何，英雄不怕出身低，除了赫洛出於樂透區之外，羅賓森，納恩，本都是乏人問津的球員，現在卻摸到總冠軍賽的地板，成為陣中主戰輪替。無論系列賽接下來如何發展，對他們來說都是珍貴的試煉場，新秀賽季就擁有冠軍舞台的經驗與磨練，可說是球員們夢寐以求的劇本。

與林文一起暢談籃球

閱讀更多林文的NBA專欄

熱火 湖人 詹姆斯 巴特勒 戴維斯

相關新聞

總冠軍賽扛起重任 熱火3菜鳥的奇幻旅程

熱火在總冠軍賽第一場很可惜未能延續首節領先湖人達雙位數的氣勢，二、三節比分落後高達23分，最後一節即便團隊多得8分，依舊無力回天。對熱火來說，更艱困的是，兩大先發德拉基奇(Goran Dragic)、

NBA／初登總冠軍賽場 戴維斯奪34分與傳奇齊名

湖人隊明星前鋒戴維斯在昨天初嘗總冠軍賽滋味就繳出亮眼成績單，他全場進帳34分，創下NBA與ABA合併以來，總冠軍賽生涯首...

NBA／難忘11年決賽G2遭逆轉 湖人大勝詹皇仍不滿意

NBA總冠軍賽首戰今日（1號）以一面倒結果告終，熱火一口氣出現3位主力受傷狀況，讓火力爆發的湖人一度取得多達32分大幅領先。 儘管賽果如此懸殊，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）依然

NBA／熱火首戰就傷3主力 巴特勒：得更努力奮戰

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況 今日（1號）總冠軍賽首戰上，慘敗的熱火可說賠了夫人又折兵，而且還是一口氣損了3將，德拉基奇（Goran Dragic）與阿德巴約（Bam Adeba

NBA／投資加入電競戰隊 西蒙斯：電玩遊戲是生活重要部分

根據報導，費城76人球星西蒙斯（Ben Simmons）將以「Faze Simmo」的名義加入電競戰隊FaZe Clan。西蒙斯也是FaZe一長串名人投資者中的一員，包括金塊後衛穆雷（Jamal Mu

NBA／生涯首場冠軍賽飆34分 戴維斯改寫多項紀錄

洛杉磯湖在今天總冠軍賽首戰首節一度落後邁阿密熱火的情況下，靠著二、三節的一輪猛攻反取得超過30分領先優勢，其中球隊明星前...

NBA／湖人3節打完領先必勝定律 本季54戰全贏

NBA西部龍頭洛杉磯湖人今天前3節打完就已取得93比67大幅領先，終場也以116比98打爆邁阿密熱火，在7戰4勝制的NB...

NBA／重排2012年選秀 里拉德自認會是榜眼

格林（Draymond Green）先前在節目中直言如果2012年選秀會重新排名，他認為只有3個人的選秀順位夠資格排在自己前面，分別是戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lil

NBA／生涯第50場總冠軍賽 詹皇寫多項里程碑

詹姆斯（LeBron James）在今天比賽中攻下25分13籃板9助攻的準大三元，帶領湖人痛宰熱火，取得總冠軍賽第一勝。這也是詹姆斯自2011年以來首度在決賽第一戰拿下勝利，生涯總冠軍賽首戰戰績為2勝

NBA／誇詹皇全心擁抱紫金傳統 湖人女老闆直呼深受感動

詹姆斯（LeBron James）今年有機會替湖人拿到隊史第17冠，不但是球隊睽違10年後再捧金盃，更得以追上最大宿敵塞爾蒂克冠軍數，女老闆巴斯（Jeanie Buss）面對湖人有望重返榮耀，歸功詹姆

NBA／布萊恩法案正式拍板通過 遺愛保障受難者家屬隱私

根據外媒《CNN》報導，因當地警方私自在已故NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）空難現場拍照，加州決議立法通過維護受害者隱私且保障受害家屬法案，州長紐森（Gavin Newsom）也已經簽署，宣

NBA／巴特勒帶傷回歸 德拉基奇恐不樂觀

本來首節一度手握10分領先，熱火之後擋不住湖人兇猛反撲，落後比數被越拉越開，且屋漏偏逢連夜雨，2大主力德拉基奇（Goran Dragic）與巴特勒（Jimmy Butler）都出現受傷狀況。 巴

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。