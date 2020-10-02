總冠軍賽扛起重任 熱火3菜鳥的奇幻旅程

熱火在總冠軍賽第一場很可惜未能延續首節領先湖人達雙位數的氣勢，二、三節比分落後高達23分，最後一節即便團隊多得8分，依舊無力回天。對熱火來說，更艱困的是，兩大先發德拉基奇(Goran Dragic)、阿德巴約(Bam Adebayo)分別只上場15、21分鐘受傷退場，甚至連球隊精神領袖巴特勒(Jimmy Butler)也一度腳踝扭傷，後面帶著傷勢硬拚。

面對湖人強悍的陣容，詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)的狀態又在高檔，熟悉詹姆斯的史波史特拉(Erik Spoelstra)接下來必須祭出不一樣的針對性防守，與團隊布陣策略來改變首戰狂洩18分輸球的氣勢。

熱火主戰陣容當中，三名首次踏進總冠軍的菜鳥連線在系列賽接下來的表現將為十分關鍵。首先，球隊季後賽德拉基奇重回先發之後，他刁鑽、沉穩的球風，屢次在球賽中有著關鍵性的定錨表現。總冠軍賽首場傷退，傳出足底筋膜撕裂，基本上很難在幾場球內回來，就算接受大量治療，帶傷硬拚，似乎也難滿血回歸。

重返火線 納恩必須加強侵略性

納恩(右)在熱火季後賽前三輪雖然有上場機會，但表現乏善可陳，總冠軍賽首戰突然需要他時，臨陣磨槍既亮且光，值得稱許！ 美聯社

這讓本季例行賽有著67場先發經驗的小將納恩(Kendrick Nunn)再次被推上火線。季後賽前三輪，納恩回歸板凳，加上有些傷勢，對溜馬只打一場，對公鹿打了5場平均出賽13.4分鐘，對綠衫軍打了3場，平均上場7.3分鐘。 總冠軍賽第一場因德拉基奇退場緣故，納恩提早替補上陣，打了20分鐘拿下18分5籃板，表現不俗。

納恩沒有德拉基奇的經驗與刁鑽，但他必須體認到得有更侵略性的表現才能突破壞湖人外圍的第一道防線的陣型。人手吃緊的狀況下，史波史特拉必須大膽信任菜鳥在總冠軍舞台能承擔的責任，利用納恩、赫洛(Tyler Herro)、羅賓森(Duncan Robinson)的功能性，來幫助到熱火。

菜鳥繳學費 羅賓森面臨的攻守考驗

羅賓森(右)在前一輪對塞爾蒂克時表現不錯，6場比賽平均得到12.5分，但在總冠軍賽遇到詹姆斯(左)的猛烈攻勢，在攻守兩端都完全亂了手腳。 美聯社

說到羅賓森，從選秀落選，一度考慮放棄籃球生涯，最後卻被熱火以雙向合約簽下，去年賽季只打了15場，今年奇蹟似大曜進，更高達68場季賽先發，上場時間暴增兩倍多，逼近30分鐘，成為熱火陣中不可或缺的外圍射手。

首次踏上總冠軍賽舞台，便以先發角色亮相的羅賓森，首戰面臨極大壓力，上場27分鐘，得分掛蛋，抓下4個籃板，防守端還得面臨詹姆斯前仆後繼的單打，讓他攻守兩端全部亂了調，也對熱火的進攻戰術執行造成不小的限制。

歷經東區決賽洗禮 赫洛穩定度須提升

在球隊的刻意栽培之下，赫洛(右)在季後賽已頗有大將之風，切、傳、搶籃板、投三分樣樣都有信心，但對湖人這種等級的球隊，他需要用更多的頭腦來打球。 美聯社

至於最新的選秀第13順位傳人赫洛，由於東區冠軍賽對抗塞爾蒂克表現出色，明顯感覺到他進攻企圖心的提升，就連快攻都想直接爆扣。總冠軍賽首戰，教練團也給予他許多空間發揮，上場30分鐘，出手了18次，可惜三分球一樣被湖人防守給封鎖，8投2中，全場14分4籃板3助攻進帳。

這三名球員改變了熱火本季的體質與調兵遣將方針，過去缺乏穩定外線射手的串聯，在赫洛、羅賓森雙雙於本季竄出改變了一切。先前當他們兩個人之一熄火的時候，還能有另一人跳出來挹注得分，這便是對球隊最棒的射手雙保險。

控球的部份，球隊過去一直缺沒有個值得培養的二號控球，納恩的崛起似乎是現階段的解答。他在例行賽頂下德拉基奇的先發空缺，讓德拉基德奇得以保養身體以備戰季後賽，才能在前幾輪拿出精湛的成績，否則熱火不一定能在跌破眼鏡的情況下一路闖進總冠軍賽。

熱火防守還要加強 兩位老將要更出力

在這兵慌馬亂的時刻，熱火急需克勞德(左)和伊古達拉(右)這兩位老將來幫助年輕球員穩住陣腳。 美聯社

面對到系列賽接下來的走向，熱火禁區中樞阿德巴約的受傷牽涉到整個攻守體系，像是聯防的運作，高位的策應等等。堅持用區域防守來固守油漆區的熱火勢必就得在防守輪轉、溝通換防當中更加明確，而外圍卡位也必須確實，避免湖人的防衝搶。熱火小球戰術的運用拿捏很吃時機與戴維斯手感，像是總冠軍第一戰，雙方總籃板數54對36，數量上的差距就成為勝負重要的分水嶺。

兩位季初都在灰熊名單內的鋒線老將，最後卻又齊聚在南灘大軍的克勞德(Jae Crowder)、伊古達拉(Andre Iguodala)，勢必得在防守端投注更多心力，輪流伺候詹姆斯，替羅賓森協防，避免他一直被詹姆斯打點，幫助羅賓森找回節奏。

英雄不怕出身低 球場價值終會綻放

羅賓森、赫洛或許能經由更多的掩護與交叉跑位，或是接應切傳的分球做到外圍投射，幫助球隊拉開空間，甚至熱火全隊在攻守轉換方面要有所回應的快攻反擊，否則很容易被湖人一波流牽著走給拉開比分。

選秀會落選又如何，英雄不怕出身低，除了赫洛出於樂透區之外，羅賓森，納恩，本都是乏人問津的球員，現在卻摸到總冠軍賽的地板，成為陣中主戰輪替。無論系列賽接下來如何發展，對他們來說都是珍貴的試煉場，新秀賽季就擁有冠軍舞台的經驗與磨練，可說是球員們夢寐以求的劇本。

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