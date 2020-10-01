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NBA／生涯首場冠軍賽飆34分 戴維斯改寫多項紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴維斯(前)進攻。歐新社
戴維斯(前)進攻。歐新社

洛杉磯湖在今天總冠軍賽首戰首節一度落後邁阿密熱火的情況下，靠著二、三節的一輪猛攻反取得超過30分領先優勢，其中球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）全場34分9籃板3阻攻的全能演出，讓熱火防不勝防，完全不像是一名首次打總冠軍賽的球員。

戴維斯本季轉戰湖人與詹姆斯（LeBron James）連線後，總算一嚐總冠軍賽滋味，並且在生涯首場冠軍系列賽就主宰了攻守兩端，成為湖人今天贏球的最大功臣，優異的表現也讓隊友莫里斯（Markieff Morris）讚不絕口，「這對他來說很簡單，就如同我加入這支球隊以來一直在說的，我們除了詹姆斯，他就是這世上最好的球員，他在攻守兩端都做得很棒，每晚都能給你想要的東西。」

戴維斯在生涯首場冠軍賽就拿下34分，也創下NBA與ABA自從1976年合併以來的第四高，前三人分別為艾佛森（Allen Iverson）的48分、杜蘭特（Kevin Durant）和喬丹（Michael Jordan ）36分，而在披上湖人戰袍的首場冠軍賽中，戴維斯的34分也僅次於歐尼爾（Shaquille O'Neal）的43分和麥肯（George Mikan）的42分。

談到紀錄並肩多名名人堂球星，戴維斯說：「能和這些人被分在同一類讓我感到相當榮幸，我的意思是，他們對於比賽的影響力，還是名人堂成員，而我的表現能被拿來與他們相提並論，這是莫大的榮耀，但也是我所渴望的下一步。」

不過對於戴維斯的表現，詹姆斯強調並不感到意外，「我本來就期待他能做到這樣，甚至不需要給他任何建議，他整個賽季都在為這一刻做準備，我們很開心能跟他穿上同一隊球衣，而他也再一次展現自己在攻守兩端的影響力。」

而熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，必須在未來48小時內找出對付戴維斯的方法，「我們有48小時的時間必須要擬出比賽計畫，他今晚的表現太出色了，我們必須做出更好的回應才行。」

戴維斯 詹姆斯 熱火

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