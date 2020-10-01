足球／桃捷盃公益賽中秋開踢 桃園國際球員親授課

邁入第三屆的桃捷盃五人制公益足球錦標賽，今天起一連四天於青埔足球場開踢，今年共有來自桃園、雙北地區共74隊，近千名中小學生一同參賽，而身為地主的桃園國際足球隊也前來共襄盛舉，並親自指導小選手們，希望為台灣足球扎根基層。

今年桃捷盃邀請了機場捷運沿線國、中小學生參賽，並且同步舉辦桃捷親子日，結合親子花式足球課程、表演教學、趣味足球競賽，讓現場大小朋友都能一同下場感受足球的魅力。

桃捷公司一直以來都秉持著深耕在地、回饋社會的精神，在防疫的基礎之上擴大舉辦今年的桃捷盃，希望為國家培育更多足球幼苗，也希望透過這次的活動，鼓勵家長在國內疫情趨緩期間能帶孩子走出戶外、享受運動。

而今年獲得桃園市政府支持冠名的桃園國際女子足球隊，也沒有在這次的活動中缺席，包括領隊高俊彬、總教練鎮炤（Oliver Harley）和球員潘彥昕等人都在今天一同共襄盛舉，希望為桃園基層足球繼續扎根。

其中總教練鎮炤就表示，能有桃捷盃這樣的活動對於各球隊和球員來說都是個增廣見聞的機會，尤其能讓桃園國際女足球員擔任教練分享個人經驗，對於她們來說肯定是個難得的機會，「我希望她們能夠把我或是其他教練教導他們的，也傳承給這些小朋友。」

而目前有在國小社團與國中教球的潘彥昕也表示，在今天活動中指導一些沒接觸過的小朋友，讓他們從一開始不感興趣到後來願意一起運動，讓她相當有成就感，「希望我們能夠帶著他們認識足球，不僅只是技術上的指導。」

桃園國際女足也預計在明年將比賽帶入青埔足球場，領隊高俊彬說：「如果我們能在青埔球場固定進行比賽，相信能吸引更多有興趣的小球員、家長一同前來觀戰，讓桃園的足球能夠更加壯大。」