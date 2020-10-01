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NBA／湖人3節打完領先必勝定律 本季54戰全贏

中央社 / 台北1日電
湖人三節領先必勝定律。 路透
湖人三節領先必勝定律。 路透

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況

NBA西部龍頭洛杉磯湖人今天前3節打完就已取得93比67大幅領先，終場也以116比98打爆邁阿密熱火，在7戰4勝制的NBA美國職籃總冠軍系列賽，取得1比0領先。

根據統計，湖人本季只要前3節打完後取得領先，從未遭對手逆轉，戰績是54勝0負，堪稱是球隊的必勝定律。

湖人明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）今天攻下全場最高的34分、9籃板、5助攻與3阻攻，一哥詹姆斯（LeBron James）也有25分、13籃板與9助攻的準「大三元」表現，兩人合力搞定戰局。

今年首度參加總冠軍賽的戴維斯，首秀就轟下34分，也是湖人隊史總冠軍賽首秀並列第3高分，名列第1的是歐尼爾（Shaquille O'Neal）在2000年總冠軍賽飆出的43分，其次則是1949年的麥肯（George Mikan）所攻下的42分。

暖機較慢的湖人，首節一度落後熱火13分，不過第1節打完就已後來居上，上半場結束甚至以65比48取得雙位數超前。根據ESPN紀錄顯示，湖人成為自1996-97球季引進play by play後，總冠軍賽首支開局陷雙位數落後，半場打完卻取得雙位數領先的球隊。

湖人 戴維斯 熱火

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