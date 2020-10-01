本該是被汰換的舊貨 德拉基奇卻成熱火核心

湖人和熱火將在今年的NBA總冠軍戰對決，賽事主線聚焦在詹姆斯（LeBron James）能否從自己首次奪冠的老東家手中，協助失落多年的湖人重新捧盃，拿下個人第四枚冠軍戒。當湖人被一面倒地看好將順利勝出之際，熱火做為今年的冷門黑馬，這一路打進打入決賽的過程其實更有故事性，而其中最被忽略的關鍵人物，當屬德拉基奇（Goran Dragic）。

34歲的德拉基奇，從2015年季中從太陽轉隊到熱火，在2016-17年打出生涯年之後，就已經開始逐漸走下坡，上季因為受傷只打了36場比賽，本季更是一開始就被降到替補。在新人輩出的熱火，失去位置的德拉基奇原本該是被順勢汰除的舊貨，沒想到他竟又在季後賽打回先發，並且幫助球隊打入決賽。

這一季的熱火，原本被視為仍在重建的隊伍，即使迎來當家球星巴特勒（Jimmy Butler），也沒有太多人把熱火視為爭冠級別的球隊，更因為巴特勒先前不斷傳出和球團不合而出走的狀況，許多人也不看好他能夠成功地融入南灘這一票看似青黃不接的陣容。就算在季中交易換來了具有冠軍經驗的伊古達拉（Andre Iguodala）也是一樣，當球迷們已經習慣了眾星雲集的抱團陣仗，熱火這台拼裝車的賣相實在不佳。

開著這台拼裝車，失去球隊先發主控地位的德拉基奇，看來不像是能夠扭轉球隊命運的關鍵駕駛，總教練開季就把1號位置給了新人納恩（Kendrick Nunn），球隊擺明了不打算用德拉基奇來搭配巴特勒打球星牌，一切的發展就像是把他邊緣化，德拉基奇的任務只是帶領新人成長，並等待熱火完成重建。

後來的發展卻完全不是如此。季中剛換走了年輕主力溫斯洛（Justise Winslow），入替的老將克羅德（Jae Crowder）反而讓球隊的攻防升級，接下來還接連打出了赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）和阿德巴約（Bam Adebayo）等三大新人。球隊一路成長，並在季後賽逆勢取得成功。即使拿下年度新人王票選第二名的納恩，在新冠肺炎檢測中呈現陽性而缺陣多場比賽，但在德拉基奇重獲先發位置之後，熱火還是得以順利晉級。

熱火總教練史波史特拉(右)原本是要積極培養新秀納恩(左)，他的新秀球季上場時間竟然就高達29分鐘，但沒想到他後來染疫了，這讓德拉基奇有了重新表現的機會。 美聯社

已經沒有拉風外型的熱火，本來內部機件的磨合就是一大問題，後來跑到衝刺階段，居然還發生關鍵零組件故障的意外。這樣的熱火，居然最終和湖人一樣拿下12勝3敗的季後賽戰績，爆冷淘汰第一及第三種子。

除了總教練功力和熱火的球團文化之外，許多人會把熱火的驚奇成就歸功給巴特勒，本季他就像找到家一樣，成功變身為統御全隊的真正一哥，從賣咖啡的話題，到穿隊友和總教練的復古球衣慶功，在在凝聚了熱火團結的形象。而其他老將的作用及價值，像是「總冠軍賽先生」伊古達拉灌注的冠軍經驗，和場邊司令官哈斯蘭（Udonis Haslem）帶來的安定感，也同樣被視為重要推手，相形之下，德拉基奇在場內外的角色卻被忽略了。

畢竟，熱火這些新人堀起的故事都比德拉基奇拉風，而這些老將的份量也比德拉基奇來得重。巴特勒是第一球星，哈斯蘭是隨隊17年的三冠老將，伊古達拉則是連六屆打進決賽的三冠傳奇，相較之下，德拉基奇既不是先發，生涯也只一次入選全明星，想要在媒體前取得話語權和主導形象實在太難。

然而，德拉基奇依然能在場上串起這些新秀及老將。德拉基奇在這15場季後賽的數據是場均20.8分，4.6助攻，4.2籃板，2.5個三分球（3成6命中率），而從場邊側拍之中，不難發現德拉基奇和每一個熱火球員的緊密互動，正如他在比賽時的控球角色，漂亮而順暢地帶動起這支球隊的攻守能量。

德拉基奇不只和這支充滿新人及老將的熱火緊密結合，快速回放德拉基奇的生涯，可以很快地發現他和許多人有著微妙的牽繫。在今年打入決賽之後，更有著許多傳承的意義。

德拉基奇(中)的貢獻不僅僅是在數據上，他把這隻原本的雜牌軍隊友們緊緊地拉在一起，成為團隊默契極佳的球隊。 美聯社

2008年他被太陽視為奈許（Steve Nash）接班人，從歐洲跨海挑戰NBA，但德拉基奇兩度進出鳳凰城的結果卻是不歡而散。當年捲起聯盟小球風潮的奈許，生涯打了120場季後賽卻始終走不出西區，而一直將奈許視為導師的德拉基奇，卻在12年之後站上了這個舞台。

德拉基奇在太陽最後一季時是「三衛戰術」的其中一員，當時的兩個隊友，一個是布萊德索（Eric Bledsoe），另一個是湯瑪斯（Isaiah Thomas），而這一季的熱火，正是跨過布萊德索的公鹿，再擊敗湯瑪斯的前東家晉級。在今年種子賽創下八戰全勝神話的太陽無緣季後賽，而德拉基奇做為「太陽的後裔」，也一舉把鳳凰城球迷給帶進了決賽。

而做為歐洲輸出的國際球員，德拉基奇已經步入了生涯後期，反觀同胞唐西奇（Luca Doncic）則是聯盟新一代的歐產巨星。許多人都知道德拉基奇在國家隊曾和唐西奇聯手，在2017年拿下歐錦賽冠軍。但其實早在2008年，年僅22歲的德拉基奇就曾和唐西奇的老爸（Sasa Doncic）同隊打球，並在老家的職業聯盟奪冠。在德拉基奇打進總冠軍賽之後，斯洛維尼亞這一脈相傳下來的火炬已經成形。

德拉基奇(右)與唐西奇(左)在2017年一起為斯洛維尼亞拿下歐錦賽冠軍。 歐新社資料照片

季初，德拉基奇聊到了自己的背號，籃球生涯穿過許多號碼的他，在NBA的號碼共有4個。一開始在太陽的2號是因為沒得選，後來回鍋老東家則是選擇穿上1號，代表他打的是1號控球。到了熱火他原本想選擇3號，那是他在火箭時的背號，也是他在國家隊的號碼，不過因為韋德（Dwyane Wade）的關係，他改穿上7號。德拉基奇說，在和妻兒討論時，講到白雪公主童話中的七個小矮人，最後決定選擇象徵幸運的7號。

德拉基奇在NBA的籃球生涯並不算頂尖，在每一支球隊也沒有取得老大的絕對位置，但他就像是一個齒輪，不只聯動著許多人的記憶，也帶起了這支打進決賽的熱火隊。當他被問到今年球季開始之初，他是怎麼看待這支充滿新面孔的球隊時，他很誠實地說他並不知道最終熱火會成為這樣棒的球隊。在傷後復出之後，被總教練告知將從板凳出發，這一季對他來說並不容易。然而最終，穿著幸運7號的德拉基奇和隊友一同串起了全隊，和強大的對手相比，熱火就像七矮人那樣不起眼，他們能否在決賽打出童話般的結局，一切就要上演。