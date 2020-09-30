NBA／幫助他從男孩變男人 詹姆斯稱與熱火是天作之合

洛杉磯湖人一哥詹姆斯（LeBron James）將在明天率領球隊於總冠軍賽挑戰老東家邁阿密熱火，談到過去曾兩度幫助熱火拿下總冠軍，詹姆斯坦言在邁阿密的那段時間確實受益良多，並且從一個男孩變成男人。

詹姆斯在2010年轉戰熱火後，不僅首嚐冠軍滋味，還在四年內帶領球隊兩度奪冠，對於今年將在冠軍賽與老東家碰頭，詹姆斯在今天受訪時坦言，那短短四年讓自己成長了許多。

「我去邁阿密時才25歲，那時候的我還是在成長，還是個孩子，仍在努力搞清楚自己是誰，無論是在做還是如何成為一個男人方面。」談到了熱火時期對他生涯的意義時，詹姆斯說：「那幾年我們每年都在為了爭冠努力，然後我成長了，與隊友互相鼓勵，我相當融入那邊的文化，那四年我們就是天作之合。」

不過在今年冠軍賽上，詹姆斯也將碰上過去與他合作的熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra），也是目前中最熟悉他的現役教練之一，詹姆斯也給予史波史特拉高度的讚賞，「球員和教練都知道他有多優秀，但我認為他並沒有得到應得的尊重，就因為當年他手下有韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）和我，但過去不乏手中有滿滿好牌的教練，假如每個教練都能做得很好，那這個聯盟中應該就會有更多冠軍教頭。」

他最後也強調，如果能從熱火手中拿下冠軍，對於他個人來說也不會具有什麼特別的意義，「無論你對手是誰，贏得冠軍都不會有什麼特別意義，我只會為自己有機會來到總冠軍賽，並能參與爭冠感到開心。」