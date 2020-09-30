肯塔基男籃校友 NBA季後賽大放異彩
NBA冠軍賽將於30日開打，邁阿密熱火的最後出線，其實有點讓人感到意外，NBA總部原本是屬意讓波士頓塞爾提克隊來和洛杉磯湖人隊做對決，快40年前NBA就是靠這一組對戰將名聲推向全世界的，今年剛好遇到疫情，這樣的冠軍賽組合其實就收視率來說是最好的……不過熱火和湖人的賽事反而讓局外人-肯塔基大學男籃教練卡理派利(John Calipari)最樂，他的得意門生「非洲之子」阿德巴約(Bam Adebayo)、瘋狂新人射手赫洛(Tyler Herro)和原本就是一線小生的戴維斯(Anthony Davis)在季後賽都扮演了重要角色。
這幾天卡理派利突然成為美國體育媒體的當紅採訪對象，各電視、廣播體育談話節目邀約不斷，談論他當時是怎麼培養這些球星的，這一刻讓卡教練好不快樂。
講到肯塔基男籃隊校友，目前在NBA服役的就有一堆，將近有30人，其中更是有一大半打進今年的季後賽，讓卡理派利教練得意至極，之前提到的「一眉道人」戴維斯、爆紅的赫洛、隊友阿德巴約，今年打的大紅大紫的丹佛金塊隊穆雷(Jamal Murray)、稍微過氣的湖人隊朗多(Rajon Rondo)、密爾瓦基公鹿隊的布萊德索(Eric Bledsoe)、奧克拉荷馬雷霆隊的彈跳人迪亞洛( Hamidou Diallo)和這幾年成長快速的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)等，如果硬要把長得有點像赤木岡憲的塞爾提克隊中鋒康特(Enes Kanter)硬加去的話(當時老康本來已進肯大，但因為他在歐洲已打過職籃收過錢，最後被NCAA判定資格不符)，肯大校友在目前的NBA連同先發和替補加上去，大概可以組成三隊，這些人都是卡理派利招進來的，對他來說可說是桃李滿聯盟，對NBA球員來說更是勢力龐大的一群。
筆者突發奇想，以後NBA明星周末花樣可以再多樣一點，再加個校友對抗賽，例如肯大對堪(薩斯)大或北卡大對杜克大，又或ACC聯盟力抗Big Ten聯盟，保證收視率更高！
卡教練是個超級業務無誤，Period！他是目前美國大學男籃最高薪的教練，年收入815萬，他也是大學教練中最會招聘四五星級高中籃球明星的人，他更是現今大學男籃商業化、職業化的最佳代表，家長們把家中會打籃球的孩子託給卡教練的話，課業品行不敢保證，但金錢、商業代言和職業前途卻可十拿九穩、錢成似錦。望子成(雷暴)「龍」的籃球家長大可放心。
其實包含筆者和目前美國大學男籃教練中，是有一派人馬對卡教練是不爽、不服的，卡教練教球的理念和戰術並無過人之處，但在招聘新人方面卻是走業務派套路，說之以情、誘之以利，他當時進肯大時和校方達成的一重要條件，就是要求校方要全面配合他的全國招生計畫，不管是財務還是教務方面，都要完全的協助他來追逐全國一流的高中男籃明星。
卡理派利是有他在男籃界招聘功力的，在麻州大學和曼菲斯大學時，曾招過「勉族」大將坎比(Marcus Camby)和天才後衛羅斯(Derrick Rose)，兩人在NBA選秀會上一人是榜眼，另一個是狀元，不過以上兩人在當時的招生過程中，都有讓人指指點點之處，尤其坎比的違規私下收錢事件，更是讓當時的麻州大學將之前所贏的一些比賽從記錄簿中給刪掉，但卡教練在當時事發東窗時也先走人了，讓校方來收爛攤，該校男籃到現在一蹶不振。
卡理派利這些年來在大學男籃的業務好生興旺，除上述的球員之外，像是華盛頓巫師的沃爾(John Wall)、目前是自由球員的卡森斯(DeMarcus Cousin)等，都曾在卡教練的男籃隊麾下，但即使再怎麼風生水起，卡教練的心就像所有從大學男籃轉進NBA的教練一樣，他的心和所屬最後還是在NBA的。
20多年前卡理派利曾執教過當時的紐澤西籃網隊，不改他的業務和會「喬」的風格，當時入主籃網隊的條件除了當教練之外，他還兼籃球事務副總的位置，不但具有指揮權，還有球員交易買賣的生殺大權，但可惜經過三季的短暫生涯，他還是因為戰績不佳而被炒掉，NBA生涯戰績72勝112負，勝率不到4成。
當時的卡教練38、39歲，經驗、人生歷練都還有得磨，20多年後的此時，他的功力和火候已不同當日而語，所需要的只是一個機會，而這次NBA季後賽，他旗下門生大放異彩，相信將有助他未來再續NBA執教緣。
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