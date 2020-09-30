肯塔基男籃校友 NBA季後賽大放異彩

NBA冠軍賽將於30日開打，邁阿密熱火的最後出線，其實有點讓人感到意外，NBA總部原本是屬意讓波士頓塞爾提克隊來和洛杉磯湖人隊做對決，快40年前NBA就是靠這一組對戰將名聲推向全世界的，今年剛好遇到疫情，這樣的冠軍賽組合其實就收視率來說是最好的……不過熱火和湖人的賽事反而讓局外人-肯塔基大學男籃教練卡理派利(John Calipari)最樂，他的得意門生「非洲之子」阿德巴約(Bam Adebayo)、瘋狂新人射手赫洛(Tyler Herro)和原本就是一線小生的戴維斯(Anthony Davis)在季後賽都扮演了重要角色。

這幾天卡理派利突然成為美國體育媒體的當紅採訪對象，各電視、廣播體育談話節目邀約不斷，談論他當時是怎麼培養這些球星的，這一刻讓卡教練好不快樂。

講到肯塔基男籃隊校友，目前在NBA服役的就有一堆，將近有30人，其中更是有一大半打進今年的季後賽，讓卡理派利教練得意至極，之前提到的「一眉道人」戴維斯、爆紅的赫洛、隊友阿德巴約，今年打的大紅大紫的丹佛金塊隊穆雷(Jamal Murray)、稍微過氣的湖人隊朗多(Rajon Rondo)、密爾瓦基公鹿隊的布萊德索(Eric Bledsoe)、奧克拉荷馬雷霆隊的彈跳人迪亞洛( Hamidou Diallo)和這幾年成長快速的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)等，如果硬要把長得有點像赤木岡憲的塞爾提克隊中鋒康特(Enes Kanter)硬加去的話(當時老康本來已進肯大，但因為他在歐洲已打過職籃收過錢，最後被NCAA判定資格不符)，肯大校友在目前的NBA連同先發和替補加上去，大概可以組成三隊，這些人都是卡理派利招進來的，對他來說可說是桃李滿聯盟，對NBA球員來說更是勢力龐大的一群。

筆者突發奇想，以後NBA明星周末花樣可以再多樣一點，再加個校友對抗賽，例如肯大對堪(薩斯)大或北卡大對杜克大，又或ACC聯盟力抗Big Ten聯盟，保證收視率更高！

卡教練是個超級業務無誤，Period！他是目前美國大學男籃最高薪的教練，年收入815萬，他也是大學教練中最會招聘四五星級高中籃球明星的人，他更是現今大學男籃商業化、職業化的最佳代表，家長們把家中會打籃球的孩子託給卡教練的話，課業品行不敢保證，但金錢、商業代言和職業前途卻可十拿九穩、錢成似錦。望子成(雷暴)「龍」的籃球家長大可放心。

今年NBA總冠軍不論是湖人還是熱火奪冠，陣中都有兩位球員是肯塔基大學男籃教練卡理派利(中)的子弟兵，真不知道他會幫哪一隊加油。 歐新社資料照片

其實包含筆者和目前美國大學男籃教練中，是有一派人馬對卡教練是不爽、不服的，卡教練教球的理念和戰術並無過人之處，但在招聘新人方面卻是走業務派套路，說之以情、誘之以利，他當時進肯大時和校方達成的一重要條件，就是要求校方要全面配合他的全國招生計畫，不管是財務還是教務方面，都要完全的協助他來追逐全國一流的高中男籃明星。

卡理派利是有他在男籃界招聘功力的，在麻州大學和曼菲斯大學時，曾招過「勉族」大將坎比(Marcus Camby)和天才後衛羅斯(Derrick Rose)，兩人在NBA選秀會上一人是榜眼，另一個是狀元，不過以上兩人在當時的招生過程中，都有讓人指指點點之處，尤其坎比的違規私下收錢事件，更是讓當時的麻州大學將之前所贏的一些比賽從記錄簿中給刪掉，但卡教練在當時事發東窗時也先走人了，讓校方來收爛攤，該校男籃到現在一蹶不振。

卡理派利這些年來在大學男籃的業務好生興旺，除上述的球員之外，像是華盛頓巫師的沃爾(John Wall)、目前是自由球員的卡森斯(DeMarcus Cousin)等，都曾在卡教練的男籃隊麾下，但即使再怎麼風生水起，卡教練的心就像所有從大學男籃轉進NBA的教練一樣，他的心和所屬最後還是在NBA的。

太陽隊射手布克是NBA在復賽之後表現最瘋狂的球員，這讓常愛跟他互開玩笑的大學教練卡理派利從那時就已開始熱身忙著接受採訪！ 美聯社資料照片

20多年前卡理派利曾執教過當時的紐澤西籃網隊，不改他的業務和會「喬」的風格，當時入主籃網隊的條件除了當教練之外，他還兼籃球事務副總的位置，不但具有指揮權，還有球員交易買賣的生殺大權，但可惜經過三季的短暫生涯，他還是因為戰績不佳而被炒掉，NBA生涯戰績72勝112負，勝率不到4成。

當時的卡教練38、39歲，經驗、人生歷練都還有得磨，20多年後的此時，他的功力和火候已不同當日而語，所需要的只是一個機會，而這次NBA季後賽，他旗下門生大放異彩，相信將有助他未來再續NBA執教緣。