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NBA／連六年闖冠軍賽笑了 伊古達拉自稱是最幸運的人

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

邁阿密熱火老將伊古達拉（Andre Iguodala）將在後天連續第六年站上NBA總冠軍賽舞台，讓他因而得到「總冠軍賽先生」的封號，不過他在今天受訪時也談到了個人的心情並自稱是最幸運的人，儘管今年的心情與過去五年截然不同。

在過去六年幫助勇士拿下3座總冠軍並在2015年獲選為總冠軍賽MVP後，伊古達拉上賽季因為球隊的改組而被交易到灰熊，並在遭到灰熊釋出後決定與熱火簽約，沒想到季前不被看好有機會闖進總冠軍賽的熱火，最終卻在季後賽扮演大黑馬，一路擊敗溜馬、公鹿和塞爾蒂克，讓伊古達拉連續六年都挺進到總冠軍賽。

對於昨天球隊淘汰了冠軍熱門之一的塞爾蒂克，並將與湖人在冠軍賽碰頭，伊古達拉坦言在昨天比賽後自己忍不住笑了，「我想到，我居然又進了一次總冠軍賽，這肯定會讓我在未來十年都充滿感激，不過現在我想要享受當下，並為未來的幾場比賽作好準備。」

36歲的伊古達拉坦言，在本季與熱火簽約前自己確實很煎熬，不僅是因為年紀一天一天變大，還一度思考是否到了該放棄的時候，不過最終他決定在還能打的情況下再給自己一次機會，結果又成為那個最幸運的人，「能夠在聯盟中打那麼長時間還能夠長期贏球，我一直都抱持著感恩的心，也知道這是一種祝福，我會好好利用它，並活在當下。」

不過相較於過去幾次與勇士一同打總冠軍賽，伊古達拉也坦言今年狀況與心態確實不同，「一次總冠軍對於我的意義和其他人肯定不同，但我知道拿冠軍有多麽艱難，所以我會抱持著感恩的心。」

熱火 塞爾蒂克 勇士

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