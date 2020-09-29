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NBA／父親稱不適合勇士 小鮑爾：我是我、他是他

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
被喻為今年樂透區後衛的小鮑爾（LaMelo Ball）會獎落誰家，成為各界關注焦點。 法新社
被喻為今年樂透區後衛的小鮑爾（LaMelo Ball）會獎落誰家，成為各界關注焦點。 法新社

今年NBA選秀會剩下不到2個月時間，聯盟不少球隊都已經開始進行選秀計畫，其中被喻為今年樂透區後衛的小鮑爾（LaMelo Ball）會獎落誰家也成為各界關注焦點，儘管日前他的父親老鮑爾（Lavar Ball）曾公開向勇士喊話不要選擇小鮑爾，但小鮑爾在今天強調不會受到父親言論影響而排除任何選項。

身為鮑爾家三弟的小鮑爾，被認為有高於效力鵜鶘的哥哥鮑爾（Lonzo Ball）的潛力，讓他在今年選秀會上很有機會在前五順位就中選，不過在七月份時老鮑爾卻公開表態希望手握榜眼籤的勇士不要選擇小鮑爾，原因是擔心兒子到了勇士後必須要坐板凳，發揮空間也會受到壓縮。

不過小鮑爾在今天接受訪問時表示，這只是父親的個人意見，並不代表他的任何立場，「我是我，他是他，他有他的想法，我也有我的見解，就像我曾說過的，我覺得不論是前往哪一支球隊打球都很好，我也會很積極貢獻。」

今年選秀會前三順位分別為灰狼、勇士與黃蜂，不過這三支球隊目前都還未透露選秀方向，而小鮑爾也指出擁有第八順位籤的尼克一直都與他有聯繫，希望能不透過媒體，而是直接的來了解這名話題不斷的未來之星。

小鮑爾也強調，打NBA一直都是自己的夢想，也認為自己已經能夠成為一名稱值的NBA控球後衛，「從我很小的時候開始，我就把打NBA當作我的目標。我肯定會覺得自己已經做好準備，儘管我知道這是怎麼一回事，但這樣的心態總是會對你有所幫助。」

鮑爾 選秀 勇士

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