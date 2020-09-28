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NBA／慶祝挺進總冠軍賽 巴特勒穿史波史特拉大學戰袍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）。 美聯社
熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）。 美聯社

熱火隊今天以125：113擊敗塞爾蒂克隊，花6戰取得東區冠軍後，球星巴特勒（Jimmy Butler）慶功宴上特別換裝，他穿上教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）的大學戰袍，向率隊第6度打進總冠軍賽的教頭致敬。

史波史特拉1988到1992年效力波特蘭大學，位置是後衛，1992年投入NBA選秀會但未受青睞。

巴特勒今天的慶功宴上，特別換上印著史波史特拉名字的30號球衣，「主角」教頭看到後難掩驚喜，和巴特勒互相擁抱。

這不是巴特勒第一次以球衣和隊友致敬，當菜鳥射手赫洛（Tyler Herro）東區決賽第4戰轟下新高37分，巴特勒在隔天的球隊練球也特別穿上赫洛高中時期的的球衣，以行動和隊友打成一片。

巴特勒 塞爾蒂克 Erik Spoelstra

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