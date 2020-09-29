2020總冠軍賽 湖人vs.熱火誰是最終贏家？

NBA總冠軍賽湖人vs.熱火，10月1日周四上午09：00開打，詹姆斯率領湖人迎戰他六年前效力的熱火，這齣戲很有故事。

六年前詹姆斯效力熱火，2011-14連續四年帶領熱火打進總冠軍賽，贏得兩座NBA總冠軍。2014年詹姆斯率領熱火尋求三連霸失利，栽在馬刺手裡，2014年夏天詹姆斯決定「回家」離開邁阿密，重返騎士。2016年詹姆斯為騎士奪下隊史第一座NBA總冠軍。

2018年夏天詹姆斯決定離開騎士加入湖人，重新打造輝煌人生。詹姆斯穿上湖人球衣第二季，在戴維斯協助下帶湖人橫掃西區，生涯第10次打進總冠軍賽。戴維斯生涯第一次站上總冠軍舞台。

詹姆斯(左)加入湖人的首季，竟然連季後賽都打不進去，本季找來戴維斯(右)助陣立即見效，再次打進總冠軍賽，這個可怕的組合只要認真起來，幾乎沒有人是對手。 歐新社

湖人是豪門球隊，擁有「超級雙核」球星詹姆斯+戴維斯，兩人雙雙入選今年NBA第一明星隊。熱火是平民球隊，靠鐵血、防守、三分球、成熟度以下剋上，連續擊退公鹿、塞爾蒂克，成功打進總冠軍賽。

熱火戰力超乎預期，團隊合作緊密成熟，防守一流，全隊有6-7個主要得分點，很難被針對，三分球火力炸鍋是重要武器。

湖人「超級雙核」今年季後賽還沒有遇上對手，團隊、防守一流，只要湖人三分球命中率不要太離譜，專注打好防守的湖人幾乎戰無不勝，詹姆斯超級帶隊能力和主宰力，戴維斯季後賽場均28分、10籃板輸出，是湖人爭冠最重要武器。

總冠軍賽預測：湖人將以4：1擊敗熱火，湖人最多六戰就能買單

湖人對熱火擁有相當對位、對戰優勢，關鍵在於：

1、熱火主打團隊，重視防守，全隊有六名主要得分點，得分點相當平均，先發、板凳均衡，防守針對性很難發揮作用。但我不認為熱火這種平均主義能威脅湖人，打湖人需要超級一對一高手和爆量得分球星，在決勝期拚防守，戰術又打不出來情況下利用個人超級單打瓦解湖人防線，打進關鍵球。

熱火團隊戰力均衡，非常重視防守，在東區冠軍賽就讓陣容華麗的塞爾蒂克吃足苦頭，但對上湖人恐怕很難討到便宜。 美聯社

熱火最好的兩名單打好手是巴特勒、德拉基奇，都不是聯盟最頂尖得分手，湖人今年季後賽先後困住里拉德、哈登、衛斯特布魯克、穆雷等超級後衛，熱火單打點很難突破湖人防線。

2、湖人同樣主打團隊，重視防守，全隊只有兩名核心得分球星，第三、第四、第五得分點都不穩定。但詹姆斯、戴維斯這兩個點將會製造熱火防線、對位更多麻煩，甚至在熱火禁區製造最大防守壓力，創造更多錯位優勢。這是熱火在面對公鹿和塞爾蒂克都不曾遇上的對手。

湖人防守也是非常強硬，例行賽平均失分107.6分是全聯盟第4好的成績，團隊平均阻攻全聯盟第1，平均抄截全聯盟第5。 美聯社

3、熱火中前鋒阿德巴約面對湖人強大鋒線戴維斯、哈沃德、莫里斯、詹姆斯輪流對位，他的作用和能力將會受到最大考驗。阿德巴約如果不能在籃板、防守、禁區得分接應創造最大優勢，熱火會打得非常難難。湖人防守經驗、對抗性、速度都很老到，禁區攻防、對位優勢非常明顯。

4、熱火最瘋狂、最致命武器就是三分球+防守快攻反擊，熱火得分點更多更全面也是湖人在面對拓荒者、火箭、金塊所沒有的特性。但湖人防守、輪轉、對位球員能力和身高都很有優勢，這是湖人能壓制拓荒者、剋制火箭、封鎖金塊最重要致勝武器。

熱火中鋒阿德巴約(右)與湖人大前鋒戴維斯(左)的攻守對決，很可能對這個系列戰有關鍵性影響。 歐新社資料照片

熱火想贏球需要奇蹟

熱火是一支有韌性，團隊、防守緊密，板凳深度非常強球隊，熱火如果能削減戴維斯在禁區對位優勢和個人火力，那麼熱火就有機會完成另一次奇蹟反撲。

詹姆斯無法阻擋，但戴維斯這個點還可以針對、圍堵和包夾，熱火必須要有正確戰略和針對性防守+出色執行力，只要能困住戴維斯讓他無法展現禁區和對位優勢，降低戴維斯得分能量，熱火就有機會可以解套、翻身。