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P聯盟／「借將」石博恩 富邦再添戰力

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
來自聖文森的石博恩加盟台北富邦勇士隊。圖／台北富邦勇士提供
來自聖文森的石博恩加盟台北富邦勇士隊。圖／台北富邦勇士提供

台北富邦勇士隊季外持續補強，球團今天宣布簽下健行科大外籍生石博恩，增添球隊戰力；石博恩簽前已與「T3BA 3X3職業聯盟」簽約，健行科大教頭劉孟竹解釋，因兩個聯盟賽季不衝突，石博恩將先以P+聯盟為主，結束賽季後回歸T3BA聯盟。

「石博恩和T3BA先簽約，不過T3BA賽季明年5月開始，和P+聯盟賽季不重疊，T3BA也同意讓石博恩先到新聯盟磨練，有點『借將』的味道。」劉孟竹表示，P+聯盟年底就開戰，石博恩將先和富邦行動，P+聯盟結束後回歸T3BA聯盟。

來自聖文森的石博恩，今年3月剛助健行科大完成108學年UBA公開男一級連霸，4年UBA生涯共收穫3冠，最後一個大學球季場均有10.7分、11.1籃板、1.3抄截和1.1阻攻，且除主宰禁區也加強外線投射能力，108學年UBA外線命中率3成3，能裡能外的身手是征戰職業賽場的重要武器。

台北富邦勇士教練團表示，石博恩具有相當的可塑性，過去4年的進步成長有目共睹，除展現絕佳的籃板能力，還擁有多次奪冠經驗，未來賽事有機會擔任球隊大前鋒角色，持續加強勇士鋒線的戰力。

石博恩預計披上指標性的23號球衣，他也期望能迅速融入球隊體系，未來賽季為台北富邦勇士爭取最佳成績。

富邦勇士

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