NBA／泰托姆季後賽5度飆破30分 麥克海爾後首人

美國職業籃球聯盟（NBA）波士頓塞爾蒂克隊前鋒泰托姆今天攻下全場最高31分，這是他今年季後賽第5度攻破30分大關，成為隊史自1988年球員麥克海爾（Kevin McHale）後首人。

NBA東區決賽陷入1比3絕境的「綠衫軍」塞爾蒂克靠下半場火力噴發、拉出70比50攻勢，終場121比108逆轉擊敗邁阿密熱火隊，成功續命將戰局追成2比3，雙方將於台灣時間28日上午7時30分進行系列賽第6戰。

泰托姆（Jayson Tatum）這場比賽22投僅中8，包括3分線外10投3中，但靠14次罰球命中12球，仍讓他拿下全場最高的31分，另有10籃板與6助攻。

泰托姆在第3節火力全開，單節猛轟17分，下半場拿到21分，系列賽第4戰同樣在下半場灌進28分；據NBA紀錄顯示，泰托姆成為塞爾蒂克隊史近25年來首人，能在季後賽連2戰只用半場就攻破20分的球員。

熱火團隊3分火力失靈，全隊累計36投僅中7，命中率僅19.4％，是團隊3分出手超過30次以上，季後賽單場命中率新低，上一戰火力四射攻下37分的菜鳥替補赫洛（Tyler Herro）這場僅14分進帳。