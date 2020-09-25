NBA／金塊再陷1:3絕境 系列賽將成紀錄大戰

丹佛金塊在今天不敵洛杉磯湖人後，今年季後賽連續三輪都陷入1：3落後，不過在前兩輪上演了聯盟史上最戲劇化的逆轉秀後，讓湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也直言不敢掉以輕心，因為對手是不斷創造奇蹟的金塊。

金塊在今年季後賽前兩輪分別於1：3落後的情況下逆轉淘汰爵士與快艇，成為聯盟史上首支達成此紀錄的球隊，也展現了年輕金塊大軍的韌性，而在今天金塊不敵湖人第三度陷入1：3落後後，他們能否再一次上演驚奇逆轉秀也成為各界討論話題。

對於球隊在今年前兩輪都曾在3：1領先的情況下，最終順利晉級，湖人主帥佛蓋爾就表示這一次狀況有點不同，「顯而易見，他們已經兩度完成逆轉，是一個非常強悍的對手，攻守兩端都會難以對付，尤其穆雷和約柯奇在進攻端打出非常高水準的表現，替補陣容也是一絕，我必須再一次強調我非常尊重金塊，為了終結這個系列賽，我們有很多工作要做。」

而這個系列賽也將會成為紀錄的對決，不僅金塊將挑戰第三度1： 3逆轉，詹姆斯（LeBron James）則是生涯還未曾有過在3：1領先下球隊被淘汰的狀況發生，而湖人上一次在3：1領先的情況下被淘汰已經是2006年時面對太陽，前一次與金塊打成3：1領先則是在2012年，當年金塊雖將系列賽拖入搶七大戰，但最終仍由湖人晉級。

談到金塊今年的表現，戴維斯（Anthony Davis）說：「在面對這支球隊時，你永遠不能感到安逸，他們兩度1：3逆轉、我們兩度3：1晉級，兩隊都很熟悉這個局面，但對手是不會輕易放棄的，我們必須靠表現徹底擊敗他們。」